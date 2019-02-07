Украинец, которого хотели выслать из Беларуси: Люди пишут, звонят, поддерживают 1 7.02.2019, 16:35

Сергей Проценко

Фото: Андрей Стрижак

Сергей Проценко поблагодарил независимые СМИ.

Коллегия областного суда Гомельской области отменила решение суда Буда-Кошелевского района, который поддержал позицию силовиков относительно депортации украинского гражданина Сергея Проценко.

Представитель независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак считает победу в суде результатом совместной работы правозащитников и независимых СМИ, которые освещали процесс на всех этапах, передает «Радыё Рацыя».

- Очень хороший пример синергии, когда несколько правозащитных организаций вместе может сделать гораздо больше, чем поодиночке. Социально-экономические права также являются частью интересов профсоюзной организации, а Сергей - член нашей организации. Та ситуация, когда он мог бы лишиться своей работы, возможности отношений с семьей, - это, безусловно, вмешательство в его социально-экономическое право, - считает активист РЭП.

Сергей Проценко выражает благодарность белорусам, которые не оставили его в беде.

- Надежда конечно была. Благодарю СМИ, которые писали много, пустили по всей стране информацию. Люди пишут, звонят, поддерживают.

Украинский гражданин Сергей Проценко с 2009 года проживает в Буда-Кошелевском районе Гомельской области. Работает на мясокомбинате. В его семье воспитываются трое несовершеннолетних детей. В конце 2018 года милиционеры Буда-Кошелевского РОВД приняли решение о депортации украинца. Основанием для высылки стало административное дело, возбужденное в связи с задержанием его в состоянии алкогольного опьянения.