Беларусь признали нарушающей Конвенцию Эспо при строительстве АЭС 1 7.02.2019, 16:49

Фото: Global Look Press

Белорусскую сторону раскритиковали на совещании в Женеве.

Стороны Конвенции Эспо считают информацию о выборе площадки для строительства БелАЭС недостаточной для того, чтобы признать, что Беларусь соблюдает требования конвенции.

Это следует из решения, принятого по итогам промежуточного совещания сторон конвенции в Женеве. Соответствующий документ опубликован на сайте Европейской экономической комиссии ООН.

Стороны одобрили выводы Комитета по выполнению Конвенции Эспо о том, что в документации по оценке воздействия Белорусской АЭС на окружающую среду «упоминаются альтернативные места размещения атомной электростанции и критерии выбора площадки, но не приводится достаточной информации в поддержку и обоснование выбора Островецкой площадки для принятия окончательного решения в отношении этой деятельности в соответствии с конвенцией».

Министр энергетики Литвы Жигимонтас Вайчюнас, возглавлявший делегацию Литвы на встрече в Женеве, назвал решение «максимально благоприятным для Литвы», сообщает «Радыё Свабода».

«Сегодня в соглашении стран был утвержден вывод о том, что Беларусь при строительстве БелАЭС нарушила международные соглашения и конкретно Конвенцию Эcпо, и нарушила эту конвенцию по трем статьям. Так что это окончательное решение».