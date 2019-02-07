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Юнкер исключил пересмотр сделки по Brexit

  • 7.02.2019, 16:44
Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

Президент Европейской комиссии допускает доработку политической декларации.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из блока (Brexit).

Об этом он сообщил в четверг, 7 февраля, во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, пишет "Новое время".

В совместном заявлении по итогам встречи глава Еврокомиссии подчеркнул, что лидеры 27 стран ЕС не будут вновь открывать для переговоров соглашение по Brexit, которое является "тщательно сбалансированным компромиссом между ЕС и Великобританией, в котором обе стороны пошли на существенные уступки".

Юнкер однако добавил, что ЕС готов доработать согласованную Брюсселем и Великобританией политическую декларацию, в которой говорится об основных параметрах возможных будущих отношений после Brexit.

Напомним, что британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, которое ранее было одобрено странами-членами ЕС. В результате процесс выхода Британии из ЕС зашел в тупик.


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