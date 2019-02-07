Белорусского Кокорина выпустили под залог 7.02.2019, 16:56

ИЛЬЯ ЛУХВИЧ

ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА

Илья Лухвич признал вину и раскаивается в своих действиях.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько рассказал о том, что сын известного в прошлом футболиста Александра Лухвича Илья отпущен под залог, пишет «Трибуна».

«Прокурором санкционирована примененная к нему мера пресечения в виде залога. К его девушке применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В рамках расследования применен ряд неотложных следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Изъяты мобильные телефоны. Допрошенные молодые люди вину признали и раскаиваются в содеянном», – сказал Босько в эфире ОНТ.

Напомним, изначально широкий резонанс получили видео, где Илья Лухвич на Инфинити своей матери многократно нарушает ПДД. Сообщалось, что он нарушил правила на 7 лет лишения прав и 2 тыс долларов штрафов. Однако по многим эпизодам его наказать не могут, так как истек срок давности.

Позже стало известно, что в отношении Ильи Лухвича возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с продажей мобильных телефонов.