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Белорусского Кокорина выпустили под залог

  • 7.02.2019, 16:56
ИЛЬЯ ЛУХВИЧ
ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА

Илья Лухвич признал вину и раскаивается в своих действиях.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько рассказал о том, что сын известного в прошлом футболиста Александра Лухвича Илья отпущен под залог, пишет «Трибуна».

«Прокурором санкционирована примененная к нему мера пресечения в виде залога. К его девушке применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В рамках расследования применен ряд неотложных следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Изъяты мобильные телефоны. Допрошенные молодые люди вину признали и раскаиваются в содеянном», – сказал Босько в эфире ОНТ.

Напомним, изначально широкий резонанс получили видео, где Илья Лухвич на Инфинити своей матери многократно нарушает ПДД. Сообщалось, что он нарушил правила на 7 лет лишения прав и 2 тыс долларов штрафов. Однако по многим эпизодам его наказать не могут, так как истек срок давности.

Позже стало известно, что в отношении Ильи Лухвича возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с продажей мобильных телефонов.


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