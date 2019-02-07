Еще одна европейская страна признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы 7.02.2019, 17:11

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Хуан Гуаидо

Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Хуан Гуаидо должен провести выборы президента Венесуэлы.

Министерство иностранных дел Черногории в распространенном сообщении поддержало позицию европейских партнеров о необходимости проведения свободных и демократических выборов президента Венесуэлы, пишет «Зеркало недели».

Черногория также поддерживает все усилия международного сообщества, направленные на обеспечение необходимой гуманитарной помощи и мирное урегулирование кризиса в Венесуэле.

26 января Черногория поддержала позицию Европейского союза, осудив углубление венесуэльского кризиса, который привел к массовым нарушениям прав человека и насилию.

"В этой связи мы также поддерживаем совместное заявление наших европейских партнеров, в котором они выразили поддержку председателю Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо в соответствии с Конституцией в качестве временного президента для обеспечения проведения свободных, демократических и законных президентских выборов", - говорится в сообщении МИД Черногории.

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле с новой силой вспыхнули массовые акции протеста против режима Николаса Мадуро, инаугурация которого состоялась две недели назад. На многотысячном митинге в Каракасе глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуамдо принес присягу временного президента Венесуэлы. США признали его легитимным главой государства. Вслед за Вашингтоном это сделали Евросоюз, Израиль, Организация американских государств, правительства Канады, Бразилии, Коста-Рики, Аргентины, Парагвая, Перу, Колумбии, Эквадора, Чили, Гватемалы и Гондураса. Украина также заявила о поддержке венесуэльской оппозиции.

Европарламент на заседании 31 января признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуамдо временным президентом страны.