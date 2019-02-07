Названы фильмы с лучшими спецэффектами 7.02.2019, 17:19

Награду также вручили создателям сериалов.

В Беверли-Хиллз прошла 17-я ежегодная премия VES Awards, на которой объявили фильмы 2018 года с лучшими спецэффектами. Об этом сообщает портал The Wrap (перевод — lenta.ru).

Общество специалистов по визуальным эффектам вручило четыре награды блокбастеру братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности». Такое же количество призов получила картина Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана «Человек-паук: Через вселенные».

Боевик Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» удостоился двух премий. Драма режиссера Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» была отмечена за лучшие вспомогательные визуальные эффекты.

Награду также вручили создателям сериалов. Четыре приза достались шоу «Затерянные в космосе». Кроме того, был награжден «Джек Райан».

Премия VES Awards основана в 2003 году. В мероприятии принимают участие добровольцы, которые просматривают все картины, представленные на контрольных показах, и при помощи голосования выбирают лучшие работы.