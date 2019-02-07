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Равков: В ответ на выход США из ДРСМД будем укреплять «союз» с Россией

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  • 7.02.2019, 17:56
Андрей Равков
Фото: ТАСС

Министр обороны анонсировал укрепление Вооруженных сил.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков считает важным укрепление союза с Россией в условиях выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будет сложно. Будем укреплять Вооруженные силы, укреплять обороноспособность, государственность. Укреплять Союз Беларуси и России — все это надо делать», — заявил Равков журналистам в четверг в Минске, комментируя последствия выхода США и России из ДРСМД.

Между тем он считает, что для национальной безопасности Беларуси принципиально новых угроз не появилось. «Новых (угроз) не появилось. Все старые, все знакомые», — добавил министр.


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