Минздрав снимает студентов с занятий и отправляет работать в поликлиники 1 7.02.2019, 18:02

В Минске повышенный уровень заболеваемости острыми вирусными инфекциями.

Минздрав на месяц снимает с занятий студентов шестого курса медуниверситета "в связи с подъёмом заболеваемости населения". 371 студент лечебного факультета включая платников вместо учёбы расходиться по минским поликлиникам, чтобы помогать участковым терапевтам, передает «Еврорадио».

“В соответствии с распределением по поликлиникам студенты 11.02.2019 должны прибыть в соответствующее учреждение здравоохранения. При себе иметь справку о состоянии здоровья, полученную при прохождении медосмотра на практику. В соответствии с приказом по университету, контроль работы студентов возлагается на преподавателя учебной группы кафедры, с занятий которой были сняты студенты. Количество студентов в поликлинике определялось в соответствии с потребностью, представленной Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома”.

Официально ведомство не признаёт эпидемию. Его пресс-служба сообщает, что в этом году "сезонное заболевание острыми респираторными инфекциями характеризуется средней интенсивностью ". Но в документе, которым студентов распределяют по поликлиникам, применено слово "эпидемия".

В минской поликлинике №1 подтвердили, что в городе повышенный уровень заболеваемости острыми вирусными инфекциями:

"Есть распоряжение Минздрава: в течение февраля в период повышенной заболеваемости респираторными инфекциями в Минске врачи-интерны отзываются со своих баз прохождения интернатуры в распоряжение поликлиники. На данный момент у нас уже работают два доктора-интерна общей практики", — ответили в отделе кадров поликлиники.

Минздрав пользуется помощью студентов БГМУ почти каждый год. "Я слышала, на шестом курсе нас могут снять с учёбы, если гриппом болеет много людей. Чтобы ходить на визиты и помогать терапевтам в большой нагрузке", — рассказывает одна из студенток шестого курса.

Приказа Министерства здравоохранения от 04.02.2019 №120, которым студенты БГМУ снимаются с занятий, в открытом доступе нет.