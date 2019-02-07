закрыть
7 февраля 2019, четверг, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Рада призвала НАТО предоставить Украине План действий по членству

1
  • 7.02.2019, 18:14

Проект постановления поддержали 243 нардепа.

Верховная Рада Украины в ходе вечернего заседания одобрила проект постановления №10007, которым призвала НАТО предоставить Украине План действий по членству, сообщает корреспондент интернет-издания "Гордон".

"За" проголосовало 243 нардепа.

В обращении Верховная Рада констатировала, что "со времени Революции достоинства особое партнерстве между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога".


популярное за неделю

Мнение

Как Кремль оказался в неудобном положении
Как Кремль оказался в неудобном положении Андрей Пионтковский
Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип