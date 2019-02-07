Рада призвала НАТО предоставить Украине План действий по членству 1 7.02.2019, 18:14

Проект постановления поддержали 243 нардепа.

Верховная Рада Украины в ходе вечернего заседания одобрила проект постановления №10007, которым призвала НАТО предоставить Украине План действий по членству, сообщает корреспондент интернет-издания "Гордон".

"За" проголосовало 243 нардепа.

В обращении Верховная Рада констатировала, что "со времени Революции достоинства особое партнерстве между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога".