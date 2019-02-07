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Зарядка для ума: как определить, какой из будильников показывает неверное время

5
  • 7.02.2019, 18:25
  • 3,251

Сможете ли вы решить простую задачку?

Вот вам простая задача от BBC.

Загадка

У Васи есть три одинаковых механических будильника (без секундных стрелок).

Известно, что два из них идут точно, а третий сильно спешит (около одной минуты в час).

Сейчас все три будильника показывают одинаковое время. Как примерно за минуту определить, какой из будильников врет?

Удачи!

Ответ можно посмотреть здесь.


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