Зарядка для ума: как определить, какой из будильников показывает неверное время

Зарядка для ума: как определить, какой из будильников показывает неверное время5
- 7.02.2019, 18:25
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Сможете ли вы решить простую задачку?
Вот вам простая задача от BBC.
Загадка
У Васи есть три одинаковых механических будильника (без секундных стрелок).
Известно, что два из них идут точно, а третий сильно спешит (около одной минуты в час).
Сейчас все три будильника показывают одинаковое время. Как примерно за минуту определить, какой из будильников врет?
Удачи!
Ответ можно посмотреть здесь.