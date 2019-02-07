Бобруйчанка провела одиночный пикет возле администрации Лукашенко 4 7.02.2019, 18:34

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Валентина Коваленко призвала обратить внимание на милицейский беспредел.

Валентина Коваленко из Бобруйска провела возле администрации Лукашенко в Минске по улице Карла Маркса одиночный пикет, передает «Радыё Рацыя».

Она вышла к зданию с самодельным плакатом «При поддержке администрации «президента» - в стране милицейский произвола».

Таким образом она пытается обратить внимание на нарушения прав ее сына, отбывающего наказание в колонии №22 «Волчьи норы» в Волковысском районе. На пикет женщину подтолкнуло то, что ей было отказано во встрече с первым заместителем главы администрации Максимом Рыженковым, который ранее обещал разобраться в деле. Но в результате жалобы были направлены в Министерство внутренних дел, откуда пришли фальсифицированные, по словам Коваленко, отписки.

- Мой сын с 2015 года уже имеет право на смену режима. Он с 2011 года состоит на улучшенных условиях содержания. Все критерии, установленные законом, он выполнил. Закон позволяет ему смену режима, или условно досрочное. Ему отказывают. Но в то же время ему не говорят, что нужно сделать, как нужно исправить, что не так. Ему говорят: иди сиди. А нам говорят, что у нас к нему претензий нет.

По словам Валентины Коваленко, усиление давления на ее сына началось после волнений осужденных в этой колонии, которые произошли 3-4 ноября 2018 года. Хотя он в них и не участвовал.

Пикет Валентины Коваленко продолжался недолго. Служба безопасности отобрала плакат. Но женщину не задержали, а пообещали в очередной раз разобраться. Поэтому Валентина Коваленко вернулась в приемную и продолжала ждать встречи с руководством администрации Лукашенко.