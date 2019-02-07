В США объявили о крупнейшем за последние 10 лет слиянии банков 1 7.02.2019, 18:42

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Речь идет об американских банках BB&T и SunTrust.

Американская финансовая холдинговая компания BB&T Corp. согласилась купить американский банк SunTrust Banks Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление обеих компаний. Сумма сделки, по подсчетам агентства, составит $28 млрд, что станет крупнейшим в мире банковским слиянием за последнее десятилетие, передает РБК.

В сообщении сказано, что акционерам BB&T будет принадлежать 57% объединенной компании. Акционеры SunTrust получат 1,295 акции BB&T за каждую принадлежащую им акцию SunTrust. Исходя из котировок на момент закрытия торгов в среду BB&T заплатит за свою долю SunTrust $28,1 млрд, подсчитало агентство.

«Слияние обеспечивает масштаб, необходимый для конкуренции и победы в быстроразвивающемся мире финансовых услуг», — приводятся в совместном заявлении слова гендиректора BB&T Келли Кинг, которая сохранит этот пост в новой компании. Кинг будет работать в качестве генерального директора объединенной компании до 12 сентября 2021 года, затем на этом посту ее сменит нынешний гендиректор SunTrust Уильям Роджерс.

По условиям сделки после слияния будет образован новый банк с новым названием и новой штаб-квартирой в Шарлотте, штат Северная Каролина. Это будет шестой по величине коммерческий банк в США по размеру активов, вытеснивший с этой строчки PNC Financial Services Group Inc., отмечает агентство.

Объединенный банк, название которого будет объявлено позже, будет иметь почти 60 тыс. сотрудников и около $440 млрд активов.

Акции SunTrust после совместного заявления компаний о готовящемся слиянии выросли на 11%, BB&T — на 5,1%, замечает агентство.