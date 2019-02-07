Хуан Гуаидо обратился к Папе Римскому за помощью 1 7.02.2019, 19:00

1,241

Хуан Гуайдо

Фото: Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции попросил Папу Римского Франциска помочь урегулировать конфликт в Венесуэле.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо попросил Папу Римского Франциска помочь урегулировать конфликт в Венесуэле. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky tg24.

«Я призываю тех, кто может помочь — Папу Римского, дипломатов — работать над тем, чтобы прекратить узурпацию, создать переходное правительство и в ближайшее время провести свободные выборы в Венесуэле», — сказал Гуаидо.

Он также подчеркнул, что надеется на визит Папы в «очень католическую, очень набожную и с сильной религиозной традицией» Венесуэлу. Гуаидо добавил, что «с любовью» вспоминает последний визит папы римского Иоанна Павла II, который состоялся более 20 лет назад.