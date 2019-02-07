Глава Банка Англии: Экономика Британии не готова к «жесткому Brexit» 7.02.2019, 19:17

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«Туман Brexit» привел к волатильности на финансовых рынках, в экономике и бизнесе.

Экономика Великобритании «еще не подготовлена» к беспорядочному выходу из состава Европейского Союза в следующем месяце.

Об этом заявил управляющий Банка Англии Марк Карни, сообщает AFP.

«Хотя многие компании активизируют свое планирование на случай непредвиденных обстоятельств, экономика в целом все еще не готова к выходу без соглашения и без переходного периода», - сказал Карни.

Карни предупредил, что «туман Brexit» привел к волатильности на финансовых рынках, в экономике и бизнесе.

«Великобритания оставляет Европейский Союз, но не оставляет Европу, и она осуществляет широкое партнерство в области экономики и безопасности. Но точная форма такого партнерства - как оно будет урегулирован и когда это урегулирование вступит в силу - остается неясным», - отметил он.

Вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения достаточно высока, ведь британский парламент отклонил соглашение с Евросоюзом, а Брюссель отказывается пересматривать его условия.