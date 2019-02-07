На гродненской трассе хотят установить камеры, фиксирующие среднюю скорость 4 7.02.2019, 19:43

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Водителей, средняя скорость которых на М6 будет выше допустимой, начнут штрафовать.

На трассе М6 планируют установить камеры, которые будут фиксировать среднюю скорость на участке дороги. «Пока они будут работать в тестовом режиме, — сообщили в УВД. — Оборудование будет не просто фиксировать скорость, а просчитывать ее на определенном участке».

«Предположим, водитель заезжает на определенный участок со скоростью 120 км/ч, что недопустимо, а там, где стоит камера, скорость снижает до 80 км/ч, а потом снова ее увеличивает до 120 км/ч, — пишет „Вечерний Гродно”. — К примеру, за Скиделем или Щучином система высчитывает среднюю скорость, и, если она будет выше допустимой, собственнику авто придет „письмо счастья“».

По словам представителя милиции, предполагается, что эта система также будет «видеть», есть ли техосмотр и страховка на автомобиль и пристегнут ли водитель. Однако стоит подчеркнуть, пока что за эти нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, водителей штрафовать не будут. Действующая редакция КоАП не предусматривает ответственности за любые нарушения, зафиксированные камерой, помимо превышения скорости и неправильной парковки.