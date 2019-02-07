А есть ли чем отправлять в рай? Телеграм-канал «Запретное мнение»

7.02.2019, 20:10

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Об очередных «успехах» российского ракетостроения.

Новый год - новые дыры. Во время финального осмотра российской ракеты "Союз" перед запуском была выявлена трещина в разгонном блоке, что послужило причиной переноса старта на неопределённое время.

Внимание к предстоящему пуску "Союза" обусловлено тем, что ракете предстоит вывести на орбиту первую партию спутников компании OneWeb для обеспечения Земли широкополосным доступом в интернет. О проблеме с ракетой стало известно на прошлой неделе.

Причина — в разгонном блоке "Фрегат", в котором перед стартом обнаружена трещина. Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Теперь специалистам придется перепроверить все собранные ранее аналогичные блоки - не исключено, что будут обнаружены новые сбои. В памяти все еще свежи дыра на МКС и взрыв пилотируемой ракеты, где едва не погибли космонавты.

Кооператив "Озеро" продолжает планомерно добивать российскую космическую отрасль и уже близок к ее окончательному уничтожению, как никогда. Так быстро и уверенно справиться с данной задачей не сумели бы никакие солдаты НАТО с Соросом во главе. Талантливая все же у РФ элитка...

На фоне подобных "успехов" отечественного ракетостроения возникает вполне логичный вопрос: "А есть ли у Путина оружие, способное отправить нас в рай, в то время как все просто сдохнут?" Не нарисованное, не музейное, не взятое из видеоигр, а именно настоящее, которое стреляет.

Почему все так уверены, что страна, неспособная выводить на орбиту спутники, в час X окажется способной на ядерные удары? Не окажутся ли, совершенно случайно, в наших зарядах дырочки, с любовью заклеенные изолентой? Не упадут ли ракеты, летящие в сторону Пентагона, раньше времени на Воронеж?

Подобной уверенности просто физически неоткуда взяться и быть её не может - даже с натяжкой путинская РФ не производит впечатление Великой военной Сверхдержавы. СмеХдержавы, из-за детских комплексов НацЛидера, пытающейся махать кулаками и сыпать угрозами направо и налево - да, а вот СверхДержавы - ну никак.

Даже в Сирии, которая является главным показательным полигоном кремлевской военной мощи, многие эксперты отмечают просто отвратительнейшую готовность, как минимум российских военных лётчиков и инструкторов, которые совершали детские ошибки, на ровном месте уничтожая технику и друг друга. А это Сирия с кучкой мелких безграмотных боевиков вперемешку с мирным, безоружным населением. Только представьте, что произойдёт при столкновении с действительно мощной военной державой.

Вся дерзкая и вызывающая военная риторика Владимира Владимировича - ничто иное, как дешевый блеф при плохой игре, направленный преимущественно на внутреннюю аудиторию. Или вы действительно считаете, что в США кто-то, наблюдая тщетные попытки РФ запустить хотя бы с 10 раза отечественную ракету на орбиту, верит во все эти понты и угрозы питерского гопника с района?

Телеграм-канал «Запретное мнение»