БАТЭ продал «Црвене Звезде» Иванича 7.02.2019, 20:19

Мирко Иванич

Фото: ФК БАТЭ

Полузащитник подписал трехлетний контракт с сербским клубом.

Полузащитник Мирко Иванич заключил контракт с «Црвеной Звездой». Соглашение с 25-летним черногорцем рассчитано на 3 года, передает «Трибуна».

Ранее сообщалось, что сербский клуб заплатит за Иванича 1,3 млн евро.

С 2016 года Иванич выступал за БАТЭ, в составе которого трижды становился чемпионом Беларуси (2016, 2017,2018). Дважды входил в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси (2017, 2018). Всего за борисовчан Иванич сыграл в 78 матчах высшей лиги и забил 17 мячей.

В минувшем сезоне на счету Иванича 7 голов и 4 результативных паса в 25 матчах чемпионата Беларуси. В 12 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы он отличился дважды.