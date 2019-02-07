Новое поколение без возраста Елена Самсонова, Change-Ager

7.02.2019, 20:33

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фото с сайта veselka.mobi

Поколение сегодняшних 50-летних — это новая формация людей.

Новое поколение 50-летних — это реальность. Это реальность, которую со скоростью звука осознает все больше и больше людей, родившихся до 70-х прошлого столетия. Новое поколение 50-летних — это люди, которые не хотят жить следующую часть своей жизни по сценарию своих родителей, бабушек и дедушек. Поколение сегодняшних 50-летних — это новая формация людей.

Мир определяется понятиями. Любое новое явление требует того, чтобы его назвали. Ему тесно в границах старых названий и определений.

Мы не «женщины среднего возраста». Мы не «пожилые мужчины». Мы не «старики». Мы другие! Мы не хотим и не будем встраиваться в рамки старого восприятия мира

Сейчас очень интересно наблюдать как на игровом поле жизни начинают появляться новые названия, которые в ближайшее время могут стать обозначением целого поколения и субкультуры.

Мы, например, долго искали название для обозначения возрастных людей новой формации и назвали себя и свой проект «Change-Ager». «Change» -изменения. «Age» - возраст. Получается «Человек меняющий возраст». Подобно тинейджерам, которые меняют себя и свою ролевую систему в 14-18 лет, Чендж-эйджеры меняют свою жизнь и вступают в новый этап 50+ с новыми интересами, задачами, ценностями, действиями, ролями, чтобы прожить еще один вариант жизни в том же теле

На лекции «Новый взгляд на возраст» создателя Проекта «Возраст счастья» Владимира Яковлева в Одессе я услышала название «Мета-взрослые». Если считать, что приставка «мета» обозначает находящийся вне, за пределами, сверх, то получается, что «Мета-взрослые» — это взрослые более «высокого порядка». Это «Взрослые-взрослые». Это люди, которые могут посмотреть на себя и свою жизнь беспристрастно с уровня опыта и осознать свое новое состояние и новые задачи.

А вот сегодня на сайте журнала «Psychologies» нашла статью » Женщины за 40 — поколение «без возраста»? «, в которой американский интернет-предприниматель Джина Пелл придумала специальный термин для описания людей, живущих в эпоху размывания возрастных границ и обладающих «безвозрастным» менталитетом — «многолетники» (англ. — perennials). «Многолетники — это вечно цветущие мужчины и женщины, которые идут в ногу со временем, знают, что происходит в мире, остаются в курсе технологий и имеют друзей всех возрастов….».

Новое явление требует новых названий. Название определяет суть и помогает осознать происходящее. Название материализует явление и придаёт ему легальный статус.

В ближайшее время будет интересно наблюдать как в наш мир входит новая эпоха, и как она будет обрастать понятиями и становиться официальной реальностью

А что думаете вы по этому поводу?

Елена Самсонова, Change-Ager