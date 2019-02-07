Жители Слонима недовольны, что их город заставили «Табакерками» 7.02.2019, 20:47

Фото: Радыё Рацыя

В городе начался активный сбор подписей против киосков с табаком.

В Слониме начался активный сбор подписей среди горожан против того, что Слоним полностью завалили киосками с «табаком» и «Табакерками».

Никто об этом не спросил у жителей Слонима, а «табакерки» и «табак» появились повсюду: на остановках, около магазинов, в жилых районах города, возле школ и детских садов - везде. В них продаются сигареты с утра до позднего вечера. Идет открытая реклама табака. За прошлый год слонимцев стало меньше на 425 человек, многие из них умерли от болезней, связанных с курением, передает «Радыё Рацыя».

Но то, что Слоним завалили «табаком» - никто эту проблему не решает. Нет дела к этой проблеме ни у местных «депутатов», ни у руководства района, ни у медиков. А люди категорически против за открытое функционирование «табакерок» и требуют их немедленно уничтожить.