Белорусы в январе продали валюты почти столько же, сколько купили 7.02.2019, 21:09

За первый месяц года белорусы продали валюты на $683,3 млн в эквиваленте, а купили $677,5 миллиона.

Белорусы в январе 2019-го продали валюты почти столько же, сколько купили.

Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка. За первый месяц года физические лица продали валюты на 683,3 млн долларов в эквиваленте, а купили 677,5 миллиона долларов.

Чистая продажа составила 5,8 миллиона долларов, информирует БелТА.

За прошлый год физические лица в нашей стране продали валюты на 1,1 миллиарда долларов больше, чем купили.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за январь продали иностранной валюты на 1,5098 млрд долларов в эквиваленте, а купили 1,5764 млрд долларов.