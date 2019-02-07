США заявили о присутствии «ЧВК Вагнер» в Африке 1 7.02.2019, 21:50

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ЧВК Вагнер

США насчитали в Центральноафриканской республике 175 инструкторов «ЧВК Вагнер».

Командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием РФ на африканском континенте, в том числе через частные военные компании. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на его заявление на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

"Я хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента (ЦАР)", - сказал он.

Вальдхаузер выразил опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина.

В СБУ заявили, что пассажирами летного отряда Минобороны в Африку оказались сотрудники внештатного подразделения Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России "ЧВК Вагнера". С августа по декабрь 2018 году в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе было переправлено более тысячи человек, данными которых располагает СБУ.