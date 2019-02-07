Путин: Для экономики РФ лучше уничтожать санкционные продукты, а не раздавать их нуждающимся 20 7.02.2019, 22:02

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фото с сайта grom-ua.org

Президент РФ считает, что от российских санкций выиграет все население.

Чтобы поддержать национальную экономику, запрещенные в России санкционные продукты иногда лучше уничтожить, а не раздать нуждающимся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Деловой России", сообщило 6 февраля агентство "Интерфакс".

Президент РФ пояснил, что уничтожение продуктов позволит сохранить рабочие места и "определенный уровень рентабельности производства". По его мнению, за такими мерами последует экономический рост, от чего выиграет все население России.

Путин добавил, что также имеет смысл ограничивать гуманитарную помощь из-за границы. В частности, предоставление бесплатного молока разоряет отечественных молочников.

После аннексии Крыма РФ и начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года Европейский союз в несколько этапов ввел экономические санкции против России. В ответ с 7 августа 2014 года в РФ было введено продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, стран ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн.

С 2016 года Россия отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и также ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

Как сообщал "Белсат", за три с половиной года в России было уничтожено более 27 тыс. тонн санкционных овощей и фруктов. Таким количеством продуктов можно было бы год кормить город с населением более 250 тысяч человек.