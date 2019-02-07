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Выборы в Украине: Волкер изменил мнение по наблюдателям из РФ

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  • 7.02.2019, 23:09
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Курт Волкер

Опасения Украины относительно безопасности вполне реальны, считает Волкер.

Беспокойство Киева по поводу безопасности в случае участия российских наблюдателей в выборах украинского президента имеет реальные основания, поскольку Россия - страна-агрессор. Об этом написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает liga.net.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.) ОБСЕ. Мы убеждены в приверженности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит беспокойство Украины относительно безопасности - реальное", - написал Волкер.

Ранее Волкер заявлял, что наблюдателей из РФ можно допустить на выборы-2019.

МИД Украины ответил на это: отсутствие на выборах-2019 наблюдателей из страны-оккупанта России не помешает миссии ОБСЕ провести качественное наблюдение за волеизъявлением украинцев. Наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента страны-оккупанта РФ в прошлом году, и это не помешало ОБСЕ мониторить процесс.


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