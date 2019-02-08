США предложили Мадуро уехать к «друзьям» на Кубу или в Россию 11 8.02.2019, 8:05

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Фото: Reuters

Несколько стран уже заявили о готовности принять узурпатора у себя.

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Николас Мадуро должен покинуть страну и уступить власть переходному правительству, передает The Washington Post (перевод – РБК).

При этом Эллиот Абрамс заявил, что не предлагают поехать Мадуро в какую-то конкретную страну. Однако, он напомнил, что у Мадуро «есть друзья в таких местах, как Куба или Россия».

«К нам уже приходили и из других стран и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима», — сказал Абрамс, не уточнив, были ли соответствующие предложения от Москвы.

Помимо этого, в Вашингтоне объявили о введении визовых ограничений для членов Конституционной ассамблеи — законодательного органа, созданного Мадуро и поддерживающего узурпатора.

Абрамс стал представителем США по Венесуэле уже после признания Вашингтоном Хуана Гуаидо в качестве временного президента страны. Как заявил государственный секретарь Майк Помпео, его задачей должно быть содействие в «восстановлении демократии» в стране.

В 1980-е годы Абрамс считался сторонником жестких мер во внешней политике. В частности он настаивал на вооружении никарагуанских оппозиционеров, выступавших против президента страны Даниэля Ортеги и оправдывал жестокие действия военных против коммунистических повстанцев в Сальвадоре.

Лидер оппозиции и глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны 23 января, потребовав провести досрочные выборы. Гуаидо признали США, Канада, большинство стран Южной Америки и более десяти стран Европы.