Эксперт: 30-50% белорусских школьников не получат аттестаты 13 8.02.2019, 8:50

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Учителя не верят министру-коммунисту Карпенко.

Изменения в системе образования, проанонсированные министром образования, Игорем Карпенко, показались многим педагогам весьма странными. Многие сомневаются, что эти изменения будут претворены в жизнь после того, как чиновники от образования просчитают все возможные последствия от них.

«Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой», — поделился своим мнением с interfax.by известный белорусский педагог, преподаватель математики и физики с 30-летним стажем, соучредитель центра «100 баллов» Евгений Ливянт, который уже неоднократно критиковал низкий уровень современного школьного образования и неэффективные попытки Минобра что-то изменить.

— Если эти изменения реально будут приняты, то министру образования — огромное уважение и благодарность. Но, боюсь, он просто не подумал обо всех последствиях.

— Если выпускные экзамены приравняют к ЦТ, это будет плюс для белорусской системы образования?

— Несомненный. Ведь в этом случае школы получили бы объективную оценку их деятельности. А мы узнали бы настоящий уровень знаний наших выпускников. Как видите, мы видим одни плюсы, никаких минусов. Это слишком хорошо и позитивно и влечет за собой по-настоящему революционные изменения в нашей системе образования.

— Но вы в них не верите?

— Не верю. Потому что если эти изменения вступят в силу, то от 30 до 50% выпускников школ не получат аттестаты. Ведь если к выпускным экзаменам, которые являются почти профанацией, отнестись так же серьезно, как к ЦТ, то мы можем столкнуться с тем, что уровень знаний многих учеников соответствует 7-8 классам средней школы, не выше. И они не смогут получить даже документ о среднем образовании. А это значит, не смогут устроиться ни на какую работу, не говоря уже о дальнейшем образовании.

Плюс сейчас проводится немало внешкольных мероприятий, за посещение которых школьникам обещают хорошие оценки. Если реформы образования произойдут, то оценки в аттестате и средний балл уже не будут иметь такого значения, а значит, школьники и их родители смогут повально отказываться от такого времяпровождения. У школ же исчезнет мощный рычаг воздействия на учеников.

Поэтому да, я не верю, что это решение будет принято на практике. Слишком серьезные последствия оно за собой повлечет.

— Может быть, нашей системе образования сейчас как раз и нужна такая яма, из которой придется поступенчато выбираться? И у учеников, и у педагогов, и у родителей возникнет другой стимул, другая, более правильная мотивация?

— С точки зрения нас с вами — людей, которые не принимают решения — да, так надо. Однако с позиции тех, кто это решение должен принять и нести ответственность за него на всех этапах... Хм... Если министр образования о осознает и на это готов — бесконечная ему благодарность и уважение.

— Другие варианты развития событий, кроме как реформа осуществиться и станет прорывом в нашем образовании, или просто останутся словами, могут быть?

— Вполне. Может возникнуть другая крайность. ЦТ сегодня, по сути, единственный объективный критерий оценки уровня работы учеников у нас в стране. Все другие —выпускные экзамены, олимпиады, конкурсы — не заслуживают такого доверия. Представьте, что будет, если ЦТ начнет проводиться так, как сейчас в школах проходят выпускные экзамены? Тогда совсем все плохо станет с нашим образованием.

Так что, думаю, что, в конце концов, это решение отменят. Если же оно будет принято в том виде, в котором анонсируется, то нас ждет та самая яма, но у нашего образования появляется шанс на возрождение. Либо это будет некое радикальное вырождение, коллапс, о котором я сейчас говорил.

До Игоря Карпенко и другие чиновники говорили о неких подобных изменениях. Но пока они так и не произошли у нас. Либо они уходили со своих постов вскоре, либо делали вид, что забывали о своих обещаниях, когда все просчитывали и отдавали себе отчет, к чему такие реформы приведут.

Анна Северинец: Теперь исчезнет двусмысленность учебного процесса в старших классах, однако...

Не менее известные педагог, учитель русского языка и литературы Смолевичской гимназии, писательница Анна Северинец на предстоящие изменения смотрит более оптимистично, хотя и она в разговоре с корреспондентом www.interfax.by также обратила внимание на некоторые подводные камни.

«Плохих новостей больше», — считает она.

«Уже окончательно понятно, что новая методика подсчета баллов на ЦТ осчастливит слабых и угнетет сильных, потому что набрать максимальные баллы по-прежнему нелегко, а вот притереться вплотную к лидерам и размахивать 70-80 баллами сертификатов теперь сможет каждый», — с сожалением констатировала Северинец.

Педагог предположила, что это взвинтит проходные баллы, уменьшит «до нано-уровня» шаг между абитуриентами и в разы увеличит вступительную нервотрепку.

«Некоторые наивно думают, что смогут теперь с высокими баллами сертификатов претендовать на престижные специальности. Но фокус в том, что высокие баллы будут теперь у всех. Ну, про математику и червей даже упоминать не буду — тут просто обнять и плакать», — вздохнула она.