«Баста»: Память о Куропатах требует от нас поступков 4 8.02.2019, 8:57

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ФОТО: RFE/RL

Народный мемориал нервирует диктатора.

Мемориальный знак «скамья Клинтона» в Куропатах, поставленный в 1994 году, окончательно разрушен. Подарок президента США разбили на 14 кусков. Активисты, которые участвуют в акции возле расположенного рядом ресторана «Поедем, поедим» отмечают, что действовала организованная группа людей, которые явно не боялись, что их задержат или накажут, пишет телеграм-канал «Баста».

«Скамью Клинтона» в Куропатах повреждали и разрушали уже несколько раз. Количество других актов вандализма на месте захоронения жертв сталинских репрессий сложно подсчитать. На крестах появляются оскорбительные надписи, их регулярно ломают и выкапывают. Ни об одном случае задержания «неизвестных» вандалов неизвестно. Может быть потому, что они не такие уж и неизвестные?

Людоедский режим, который чтит память Сталина и ставит ему памятники, никогда не допустит создания Народного мемориала памяти жертв тирана. Глава МВД, который носит форму палачей из НКВД, никогда не станет искать «неизвестных» вандалов. Диктатор, который целенаправленно уничтожает собственный народ, никогда не смирится с существованием чужих для него символов и памятных мест.

Не нужно жаловаться преступникам на преступников и рассчитывать, что «неизвестные» вандалы будут найдены. Те, кто был расстрелян и похоронен в Куропатах, ждут от нас других поступков.