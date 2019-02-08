Стипендия $500 и зарплата $1500: белорус рассказал о жизни в Китае 11 8.02.2019, 9:10

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Фото: onliner.by

Наш соотечественник начал стажироваться в компанию Xiaomi.

Отправиться на другой конец света на учебу? Почему бы и нет, когда есть желание и, главное, появляется возможность. А иногда звезды, находясь в особенно хорошем настроении, продолжают складываться, говоря словами астрологов, благоприятно. Хотя, если честно, звезды здесь ни при чем — судя по всему, дело в наличии желания, цели и настойчивости.

Такое впечатление у нас сложилось после встречи с Глебом, молодым белорусом, оказавшимся в Китае вначале в одном из престижных университетов, а затем — на стажировке в компании Xiaomi. Он, будучи на каникулах в родном городе, рассказал, как его встретила далекая страна и какие у нее есть особенности, пишет onliner.by.

Уехал в Китай учиться

В Китай Глеб отправился в 2016 году. В качестве альтернативы рассматривалась Южная Корея. Тогда парень учился в магистратуре Академии управления: «Я размышлял, куда можно податься, так как не видел перспектив в Беларуси». По словам нашего собеседника, вариантов было предостаточно, однако чаще они были связаны со стажировками и работой. «А мне хотелось продолжить учебу. Кроме того, я понимал, что английского недостаточно, нужен был второй иностранный язык», — пояснил собеседник.

Белорусский вуз получил заявку в рамках Scholarship-Bilateral Program китайского правительства. Проект подразумевает отправку студентов на учебу — белорусов в Китай и китайцев, соответственно, в нашу страну. После внутреннего конкурса Глеб оказался в «шорт-листе», из которого затем китайское посольство отобрало кандидатов.

«Подача документов была несложной, мне помогал профессор по английскому языку. Сложное — это так называемая легализация документов. Если не знать тонкостей и нюансов, можно пролететь: китайская сторона требует, чтобы все было в идеальном порядке, все формальности нужно неукоснительно соблюдать».

Глеб отослал документы в Хуачжунский университет науки и технологий, где он и получает степень доктора наук по менеджменту: «Нужно было написать учебный план (что хочу изучать, мои интересы), затем ждать приглашения. После отмашки приобрел билеты, все остальные расходы взяла на себя китайская сторона».

По прилету в страну китайское правительство выделило двухмесячную стипендию на то, чтобы обустроить быт и минимально обосноваться. «Эта сумма полностью покрыла мои траты», — добавил парень.

Правда, до этого момента пришлось немного понервничать.

Китай. Начало

«Когда я только прибыл, я еще не был студентом официально — для этого нужно поставить соответствующую визу. Возникла проблема: доллары есть, паспорт тоже, но поменять их без визы нельзя. То есть я даже поесть не могу купить. И китайцы, что меня поразило, не остались в стороне — два дня меня кормили», — смеется белорус.

Первое время Глеб сам не особенно заводил знакомства — не до того было. Но это не помешало ему завести друзей, с которыми парень дружит с самого своего приезда: «Они сами ко мне как-то подошли и познакомились [показывает фотографии, сделанные уже позже. — Прим. Onliner]».

Другие белорусы, к слову, здесь есть, но дело обстоит как в одной популярной комедии с историей про суслика. «Они как партизаны — их не видно. Черта характера такая, наверное…» — размышляет парень вслух. А вот о нашей стране китайцы наслышаны — по крайней мере, в крупных городах: «Я не ожидал, что будут различать Беларусь и Россию. Когда рассказываю, откуда я, говорят: „Да, знаем вашего президента“. Видимо, на китайских телеканалах это транслируется».

Жизнь, зарплаты

Глеба заселили в общежитие — у каждого своя комната со всеми удобствами. Зимой, правда, холодно, так как отопление не предусмотрено. «Друзья мерзнут страшно», — улыбается собеседник. Зато, по его словам, теплеет рано, почти сразу после наступления китайского нового года (5 февраля).

Общежитие не бесплатное — за жилье высчитывают из стипендии: «Если брать чистую стипендию, получается около $550. Этих денег хватает и на путешествия — здесь это довольно бюджетно. Много мест, где дешевые отели, а билеты недорогие. Приехал, побыл 3—4 дня и поставил галочку — посетил известное место».

На еду уходит $100—120 в месяц с учетом походов в рестораны на выходных. А вот недвижимость в Вухане, что на реке Янцзы, дорогая. «Однокомнатная квартира в новом доме обойдется примерно в $100 тыс. Но многое, конечно, зависит от района», — продолжает Глеб. В то же время аренду нельзя назвать заоблачной — апартаменты с одной комнатой и нормальным ремонтом стоят $200 в месяц (в Пекине ценник вырастает примерно в два раза).

Цены обычно о чем-то говорят в привязке к зарплатам. Некоторые все еще верят мифам о том, что за труд в Китае расплачиваются плошками риса. Придется разочаровать этих людей, да и стипендия, размер которой упоминался выше, как бы намекает.

Студенты, с которыми знаком Глеб, соглашаются на работу, если уровень зарплаты составляет не менее $1,5 тыс. в эквиваленте. На меньшее обычно не идут, это «средний низ», с этого начинают.

Также в страну на заработки приезжает достаточно много иностранцев, популярностью пользуются учителя английского. Выходцы из России имеют свой стиль (или шарм) — они преподают «инглиш» с русским акцентом. Такая работа приносит $2 тыс. в месяц. «В Пекине, Шанхае стараются найти британцев и австралийцев, они получают примерно в два раза больше. Им компенсируют жилье, соцстрахование, визу — все за счет принимающей стороны», — говорит парень.

В кампусе университета

Местных работников, думается, тоже не обижают.

Ухань быстро становится современным высотным городом, пояснил белорус. В последнее время появляется все больше небоскребов, здесь возведено одно из самых высоких зданий в мире (438 метров) — башня «Ухань-Центр». Город красивый, без выжигающей глаза иллюминации. Из достопримечательностей, которые привлекают в том числе китайских же туристов, — стилизованные под разные страны улицы (Германию, Францию и так далее).

«Некоторые говорят, мол, грязно. Мой друг из Индии сказал: съезди в Индию, посмотри, как там, и успокойся», — смеется наш собеседник.

Народ здесь ходит уткнувшись в телефоны (как и во всех крупных городах разных стран). Трафик напряженный, поэтому нужно приноровиться к местному стилю передвижения — на тротуаре вполне можно встретить мотороллер со спешащим по делам китайцем.

«В парках, рекреационных зонах, предназначенных для людей, чрезвычайно чисто. И безопасно. Разве что ночью могут предложить на улице поесть или выпить за компанию. Но от души, а не из разряда „дай закурить“», — говорит Глеб.

Да и в целом простой народ, по его словам, здесь очень позитивный: «Практически незнакомые люди могут пригласить тебя пообедать, поговорить, рассказать о себе. Им интересно пообщаться с иностранцем, тебя фотографируют, выспрашивают, могут устроить экскурсию. Я был в шоке. Ну, приехал иностранец и приехал. Но нет, возятся как с ребенком».

«А еще был забавный случай в метро Пекина. У меня не было с собой наличных денег, чтобы оплатить проезд. Помог полицейский: я перевел ему через телефон деньги, а он купил мне жетончик».

Стоимость проезда в метро зависит от количества станций: в Ухане три ближайшие остановки обойдутся в 30 центов, а проезд из одного конца города в другой — около $1,2. Станций много, одна ветка состоит из примерно двадцати, дорога до центра города займет, по словам Глеба, где-то 40 минут.

«Но здесь меняется ощущение времени. В Беларуси едешь на электричке полтора часа и думаешь: когда уже это закончится. Здесь же тратишь на дорогу три часа, а в голове звучит: о, как быстро!»

Сложный китайский

Одной из целей Глеба, напомним, было изучение китайского языка. На месте оказалось, что не такое это уж и простое дело. «В какой-то момент я подумал, что не начну его учить», — делится парень. Любовь к китайскому ему привила преподаватель. Но двух лет, по словам собеседника, недостаточно, даже с учетом ежедневной практики. «Учеба здесь заканчивается в этом году, однако я планирую продолжить, — говорит он. — Чтобы свободно разговаривать и поддерживать беседу на разные темы, нужно больше времени».

И все же знаний уже достаточно для общения на бытовые темы. Тем более от иностранца не ждут полностью правильных интонаций, достаточно словарного запаса и беглой речи.

«Я свободно разговариваю в магазине с продавцом, могу обсудить модели, поговорить о цене. В официальных торговых центрах, больших моллах не торгуются. Если находишься на рынке, там можно сбить цену. Китайцы, кстати, считают, что если получится продать иностранцу какую-нибудь вещь подороже, то это можно считать достижением. Когда в магазин заходит европеец, они начинают суетиться, предлагать разные товары: „вот это можете померить“, „у нас тут скидка“ (хотя ее нет) и так далее».

Поэтому перед тем как что-то покупать, лучше изучить цены в интернете — чтобы не нагрели, советует Глеб. Местный потребитель, по его словам, редко идет в магазин за электроникой, хотя шоу-румов более чем достаточно.

«Заходят на Taobao либо другие подобные сайты. Могут прийти протестировать в магазине, рассмотреть, но обычно покупают в онлайне. С одеждой иначе — ее уже стараются покупать в обычных магазинах, с примеркой».

Китайская свадьба

Посчастливилось Глебу побывать и на китайской свадьбе — его друг из Германии женился на местной девушке. Масштабы могут поразить — на празднике было около тысячи гостей, колонна из автомобилей, музыканты и, конечно, тамада с выпивкой.

«Пить не заставляют, если ты отказался. Но если начал — пиши пропало. И еще у них принято угощать куревом. Я не курю, поэтому тихонько передавал сигареты другу из Индии», — улыбается парень.

Случайно оказался в Xiaomi

Наверное, попал на прием к главе? Нет, все оказалось проще.

«Они пришли к нам в университет рассказать о компании и набрать людей для стажировки, а по ее окончании, возможно, предложить постоянную работу. Выбрали 90 человек, из которых затем два или три отправились на стажировку.

Изначально мне многие говорили, что работать в китайской компании сложно из-за культурных особенностей и взгляда китайцев на жизнь и карьеру. Но мне кажется, это зависит от человека, который пришел к ним на работу. Мне здесь много помогают, даже босс предлагает обращаться к нему напрямую по многим вопросам. Период адаптации проходит очень быстро. За время, проведенное в Xiaomi [Глеб стажируется в компании с декабря как менеджер по продукту. — Прим. Onliner], я успел поучаствовать во множестве проектов и праздников.

Департамент, к которому я отношусь, находится в Пекине, но из-за учебы я работаю из Уханя. Каждый месяц на неделю отправляюсь в столицу, где мы общаемся с боссом: он узнает больше обо мне, о том, как я работаю, какой мой подход к работе. А я узнаю его, общаюсь с людьми из моего департамента, налаживаю контакты.

Каждого сотрудника Xiaomi „экипируют“ всей необходимой для работы техникой — ноутбуком, смартфоном, например. Однако для личного пользования необходимо обзавестись своими. Рабочее устройство я не могу дать кому-то попользоваться, у меня нет возможности ставить на него любые программы. Считаю, это правильная политика».

Глеб связан обязательствами о неразглашении, поэтому тонкостей работы раскрыть не может. Хоть и с трудом, но нам все же удается узнать: оплатой труда белорус доволен. Кроме того, в Китае считается престижным работать в Xiaomi, что добавляет ценности.

«Когда мои друзья-китайцы узнали, что я прохожу стажировку в Xiaomi, сказали: да, у тебя действительно есть большие возможности. Думаю, что, в отличие от огромной Apple, которая уже устоялась, Xiaomi растет, она молодая. Главное, усердно работать», — уверен парень. Бонусом он назвал соцпакет и, в шутку, цены в местной столовой. Офис? Обычный для молодой и развивающейся компании.

«Для сотрудников есть также медстраховка, но мне ее сейчас предоставляет университет», — добавил Глеб. Существует и система поощрений. Каждую неделю выбирают лучших сотрудников, которые получают какие-то презенты: «Мотивировать в Xiaomi умеют».

Существует официальный рабочий день с 9:00 до 18:30, но, как в любой интернет-компании, в реальности это чаще «с 9 до 9».

«Бывает по-разному. Большинство обычно уходит вовремя, но когда наступает дедлайн, все остаются на местах и после „звонка“. При этом никто не сидит и не контролирует, чтобы ты пришел минута в минуту. Главное, выполнять свои обязанности. Если есть что-то срочное, понятно, что опаздывать не станешь. Да, кстати, сотрудники очень молодые, в том числе боссы. Даже вице-президенту чуть больше 40, по-моему».

В планах Глеба продолжить путешествия по Китаю, учиться и, если сложится, остаться в Xiaomi. Да и университет предлагает программу постдокторантуры — можно уделить время оплачиваемой исследовательской работе. «Ты занимаешься наукой, работаешь в свое удовольствие и еще получаешь за это деньги, — поясняет парень. — Где у нас такое?»