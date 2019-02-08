Платите и пляшите 20 Ирина Халип

8.02.2019, 9:15

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Ирина Халип

Есть еще над чем поработать правительству, денег в казне появится – завались.

Ну и правильно сделали – молодцы, давно пора. Я поддерживаю правительство, как никогда прежде. Это очень мудрое постановление – жаль, сырое и недоработанное. Ничего, лиха беда начало. У них ведь процентов семьдесят всех постановлений – о внесении изменений в предыдущие постановления. За то мы им и платим.

Постановление №49 от 24 января наконец-то вводит официальный отъём денег у населения за проведение уличных акций. Официально – на оплату труда сотрудников милиции, обеспечивающих охрану порядка, и коммунальщиков, убирающих улицы. Причем в оплату труда коммунальщиков заодно включаются и взносы в ФСЗН, то есть на время проведения уличной акции они полностью переходят на содержание организаторов – при том, что организаторы вместе с другими такими же гражданами уже давно своими налогами оплатили труд и милиции, и коммунальщиков, и этих, из правительства, что бесконечно принимают новые постановления о внесении поправок в прежние. Но мы не жадные, мы будем платить им и дважды, и трижды, и вообще сколько скажут. Потому что мы за мир.

Вообще, конечно, это хорошая инициатива, нужная. 250 базовых величин за акцию численностью больше тысячи человек – это, как пишут в рекламных объявлениях, приятная цена. Только, как всегда, над постановлением в правительстве не работали, а замастырили его на салфетке во время очередного банкета. Потому что если бы подумали трезво, давно уже сочинили бы более совершенный вариант.

Почему, спрашивается, милиционерам, которые стоят по периметру некой условной акции, мы должны платить дважды, а тем, которые в это время несут службу на улицах города, - не должны, хотя ходим по тем же улицам? В чем эти несчастные перед нами провинились? Чем эти хуже тех? Ради справедливости я предлагаю установить турникеты в каждом подъезде, как в метро, чтобы всякий гражданин должен был платить, выходя на улицу. Ведь милиция охраняет порядок, а значит, каждого прохожего, да и дворники метут улицы в любую погоду. За такую роскошь надо платить. Платить немного – например, одну базовую величину. Жетоны номиналом в базовую можно покупать в метро или заказывать в интернет-магазинах. При покупке на сумму, равную министерской зарплате, курьерская доставка бесплатна. Для многодетных семей – скидки. Лежачим больным – вообще бесплатно, пусть гуляют до посинения.

Вход домой тоже, кстати, нужно сделать платным – там по трубам течет вода, лампы весело мигают электрическим светом, толчок радостно шумит, приветствуя хозяина. И за всем этим следят специальные люди. Только не говорите, что мы им всем и так платим зарплату налогами. Если милиции и уборщикам нужно дополнительно платить за проведение уличных акций, то почему энергетики и газовщики должны прозябать в нищете? Мы – социальное государство, оно о каждом человеке заботится.

Ах да, медицина в социальном государстве должна оставаться бесплатной. Но на входе в поликлиники и больницы тоже нужно установить турникеты. Ведь налоги – это абстрактная зарплата врачам, и личное участие в ней каждого гражданина установить невозможно. Зато в тот самый момент, когда ты приходишь в поликлинику, медики будут заниматься непосредственно твоими проблемами. Так что придется потратиться в соответствии с постановлением.

То же самое необходимо устроить в школах и детских садах. Родители, кроме яблока и бутербродов, будут давать ребенку жетон для входа в школу. За детсадовских опускать жетоны в щель турникета будут родители: малышне ведь не доверишь жетоны, они их вмиг на конфеты выменяют или в саду под стеклышком в виде «секретика» закопают – ищи потом.

В общем, есть еще над чем поработать правительству, но курс взят правильный. Денег в казне появится – завались. Еще на пару тысяч коттеджей в Дроздах хватит.

А если серьезно, то пусть утрутся своим постановлением. Не припомню, чтобы на марши рассерженных белорусов против тунеядского декрета подавались заявки в горисполком – это были настоящие акции настоящего протеста. Такие акции никак не совместимы с разрешениями. А помните «молчаливые акции»? А представляете, чтобы, к примеру, Статкевич, Некляев и Санников перед 19 декабря 2010 года обращались в горисполком за разрешением собраться на Площади? Ольгу Николайчик, выходящую с официально разрешенным пикетом в сопровождении милиционеров, которым она заплатила, и дядьки с метлой, можете себе вообразить? Конечно, нет.

Просто все наши Площади, все наши марши, все наши митинги и пикеты не имеют ничего общего с разрешениями властей. Протест при диктатуре не разрешают – разрешают лишь его имитацию в загончике. Так что если кто хочет поплясать и помахать воздушными шариками – платите и пляшите.

Ирина Халип, специально для Charter97.org