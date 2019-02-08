Спецпредставитель США по Венесуэле: Время переговоров с Мадуро давно прошло 2 8.02.2019, 9:25

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Эллиот Абрамс

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Обсуждаться могут только условия ухода узурпатора со своего поста.

Спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс заявил, что время для переговоров с Николасом Мадуро «давно прошло», добавив, что обсуждаться теперь могут только условия ухода Мадуро со своего поста, сообщает «Голос Америки».

В четверг, во время пресс-брифинга в Госдепартаменте Абрамс заявил, что у Мадуро есть «друзья» в лице Кубы и России. Он добавил, что еще несколько стран предложили венесуэльскому диктатору убежище. Абрамс не уточнил, о каких странах идет речь.

Элиот Абрамс также сообщил, что американские власти отозвали визы, ранее выданные нескольким депутатам венесуэльской Конституционной ассамблеи, которая была созвана Мадуро для работы над текстом новой конституции.

По мнению оппозиции и многих жителей Венесуэлы, инициированные Мадуро в 2017 году выборы в Конституционную ассамблею были подтасованы.

Тем временем в Госдепартаменте сообщили о начале поставок продуктов, медикаментов и другой гуманитарной помощи, запрошенной у мирового сообщества лидером оппозиции и временным президентом страны Хуаном Гуайдо. Госдепартамент призвал венесуэльских силовиков пропустить гуманитарную помощь в страну.

Мадуро приказал военным не пропускать колонны с гуманитарной помощью через пограничный мост, соединяющий Венесуэлу с Колумбией. На мосту разместили огромный бензовоз и два больших контейнера, заблокировав все полосы для провоза гуманитарных грузов.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявил в четверг, что «помощь нельзя использовать в качестве разменной политической монеты», потребовав, чтобы гуманитарный груз передали в страну в «соответствии с принципами гуманизма, нейтралитета, объективности и независимости».

Европейские и латиноамериканские дипломаты, собравшиеся в четверг в Уругвае на встречу по поводу ситуации в Венесуэле, призвали к разрешению конфликта без применения насилия и иностранного вмешательства. Они заявили, что венесуэльский народ должен самостоятельно решить возникшие проблемы.

Николас Мадуро отверг все предложения о проведении в стране досрочных президентских выборов. Он продолжает обвинять США в поддержке оппозиции для проведения «государственного переворота».