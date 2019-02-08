Лыжи не едут! 28 8.02.2019, 9:32

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Источник: comics.roderickmann.org

Чем озабочен Лукашенко?

Сюжетом недели вполне можно назвать историю с отечественной смазкой, с которой лыжи едут хуже, чем без нее, пишет «Салідарнасць».

Издание рассказало об этом и получила горячий отклик от читателя:

«Уважаемая редакция!

Уж не знаю, откуда черпает познания г-н Максим Черный, но он, наверное, просто не успевает за стремительным и контролируемым прогрессом (телевидение его опережает – автора, а не прогресс, конечно). Так что измышления его носят очевидно устаревший, а потому клеветнический характер!

Так случилось (не специально, конечно), что я листал ТВ и натолкнулся на передачу «На контроле Лукашенко» (на БТ1). Чем же он озабочен? Какие глобальные проблемы решает? – подумал я. В анонсе сказали без дураков: гарант контролирует качество лыжной смазки!

Честно говоря, поначалу я решил, что это наглая провокация, направленная на подрыв масштаба личности, или юмористическая передача... но оторваться уже не мог.

Проблема действительно эпична: лыжи не едут!

Но спешу успокоить: теперь уже все нормально: на заводе горного воска взяли российские смазки, «разложили на молекулы», чего-то добавили – и теперь они едут! Пока на уровне детских районных соревнований, но уже недолог тот день, когда выстроятся в очередь...

Короче, ваш Черный просто отстал от жизни и потому рисует все в соответствующем (простите за каламбур) цвете. Нет времени пересказывать, пусть сам посмотрит правде в глаза и прозреет:

Лично я посмотрел, и теперь второй день у меня в голове почему-то крутится дурацкий стишок:

«Стою на асфальте я в лыжи обутый.

То ли лыжи не едут,

то ли я...»

С уважением,

Богдан Хмельной».