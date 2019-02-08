Bellingcat: Наемники Вагнера получают паспорта вместе с агентами ГРУ 8.02.2019, 9:57

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Данные СБУ подтвердились.

Расследовательская группа Bellingcat подтвердила данные Службы безопасности Украины о том, что паспорта наемникам так называемой "частной военной компании Вагнера" выдавало то же самое отделение УФМС, где получали свои паспорта сотрудники ГРУ и Министерства обороны.

Расследователи внесли номера паспортов, представленные СБУ в базу данных внутренних авиарейсов. По данным Bellingcat, владельцы паспортов регулярно летали в Краснодар. Утверждается, что неподалеку от аэропорта находится тренировочный лагерь российских наемников. Сотрудники Bellingcat полагают, что обладатели паспортов могут быть связаны с "ЧВК Вагнера".

Пользователи соцсетей ранее писали, что отделение УФМС 770-001, которым, как утверждается, регулярно пользуются сотрудники спецслужб, используется для выдачи заграничных и внутренних паспортов гражданам России по ускоренной процедуре.

В конце января Служба безопасности Украины опубликовала данные более сотни российских граждан, которые, по утверждению ведомства, являются бойцами "ЧВК Вагнера".

СМИ называют спонсором "ЧВК Вагнера" бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина". Структуры предпринимателя в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России.