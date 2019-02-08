Борьба нанайских мальчиков 6 Константин Скуратович, «Белрынок»

8.02.2019, 10:09

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Константин Скуратович

Все это напоминает СССР, который пытался «догнать и перегнать» Америку.

В канун старого нового года Лукашенко, проводя церемонию вручения достойным гражданам государственных наград, предупредил в их лице все население своей страны: «Мы провожаем ушедший старый год и пытаемся сквозь пелену жизненных забот, неурядиц рассмотреть наступивший 2019 год. Сегодня для каждого из нас жизнь — это бег. Остановиться нельзя. Перейдешь на шаг — значит, ничего не успеешь, а еще хуже — будешь в спину убегающим».

Что на это ответишь? Если вместе с «республикой», которая под руководством Лукашенко празднует 100-летие БССР, то ничего некорректного в заявлениях нет — исключительная констатация факта, отражающего то усердие, с которым советские люди старались догнать и перегнать американцев.

Например, хотели не только обогнать по валовому производству молока и мяса в целом, но и в потреблении этих продуктов на душу населения. И не догнали, и не обогнали…

К слову, отдельные авторитетные эксперты считают, слава богу, что не получилось. Ведь если бы Советы обогнали Америку, то холодная война завершилась бы третьей мировой и, возможно, ядерной войной. Ведь очень просто было разбомбить хозяйства канадских фермеров, но купить у них после этого пшеницу для прокормления — было бы архисложно. У всякого времени свои истории и перспективы. Не менее авторитетные эксперты считают, что даже встающая с колен Россия не догонит и не перегонит США. Следовательно, такой войны пока не будет, и в цивилизованном мире еще сохранятся весомые аргументы против взаимного самоуничтожения достойных всякого уважения конкурирующих между собой народов.

Нечто подобное повторяет Лукашенко, предрекая, что наступившая двухлетка окажется непростой для его народа: «…скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойно ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим». При этом руководитель уверен, достойный ответ на внешние и внутренние вызовы и риски будет найден.

Не только он сам пребывает в постоянном поиске и никому не позволяет проводить время в праздности. Все ищут любые «скрепы», которые кажутся подходящими для прорыва в будущее. Буквально по пословице, стараются любое лыко вплести в наши лапти. На днях министр ЖКХ Александр Терехов в интервью «Беларусь-1» сообщил, что государство намеревается из 800 котельных 100 перевести на местные виды топлива — щепу и торф. В этом случае затраты на производство не превышают 70 рублей за 1 Гкал, а при использовании газа — 100 рублей за 1 Гкал.

Вроде бы, все очевидно, для достижения существенной экономии можно отказаться от сжигания газа и перейти на щепу и торф, на солому, которую сегодня аграрии в основном используют для эстетического оформления своих ежегодных профессиональных праздников. А между тем, еще Директива №3 от 14 июня 2007 года, сформировавшая концепцию энергетической безопасности, требовала от субъектов хозяйствования и органов управления максимального использования в энергетике растительной и древесной биомассы для создания на ее основе эффективной самоокупаемой отраслью, конкурентоспособной по отношению к энергетике на ископаемом топливе.

Получается, что МЖХ имеет свою собственную концепцию, свои отличные от государства планы и только приступает к созданию предприятий, которые должны были быть уже запущены в производство.

Отмечу, что Директива №3 создавалась в стиле набата — Отечество в опасности! В ее преамбуле указывалось: «В стране не создана целостная система экономии материальных ресурсов, что снижает конкурентоспособность экономики, эффективность использования всех видов топлива, энергии, сырья, материалов и оборудования. Энергоемкость валового внутреннего продукта у нас в 1,5-2 раза выше чем в развитых государствах со сходными климатическими условиями и структурой экономики. Высока и материалоемкость отечественной продукции!».

Впрочем, даже авторы директивы не решились рассказать всю правду о реальных экономических, производственных и научно-технических достижениях народного хозяйства Беларуси. Ведь материалоемкость единицы продукции находится в обратной зависимости от производительности труда, от которой напрямую зависит заработная плата. И если бы в 2007 году материалоемкость нашего ВВП в 1,5-2 раза превышала ВВП скандинавских стран, то мы жили бы, вероятно, как в Чехии, Литве или Эстонии. То есть жили бы очень, по нашим меркам, хорошо. Не хуже, чем в Португалии.

Но мы живем, оставаясь на своем привычном месте, спеша в спину убегающим, не рассчитывая их догнать. И в общем, все с этим мирились, включая начальство, которое по привычке призывало всех к ускорению Вот, министр рассказывает телезрителям, что по утвержденному тарифу жильцы покрывают не более 20% себестоимости тепловой энергии, получаемой по ЖКХ. Как сказал бы Высоцкий, и сегодня как вчера. И сегодня жильцы не имеют доходов, которыми смогли бы оплачивать тепло в своих жилищах, и ЖКХ не может настолько снизить себестоимость производства горячего пара в своих котельных. Жильцы заняты в стабильной и растущей экономике, которая давно заморозила рост доходов, а коммунальщики, свободные и обязанные повысить эффективность своего производства, не способны это сделать.

Правда, в последнее время все чаще говорят о наступлении в стране атомной эры, но как-то не очень настойчиво. Больше в этой связи об электромобилях и почти ничего о коммунальных котельных.

А в целом, если вспоминать «начала и возвращения к истокам», то все напоминает борьбу нанайских мальчиков. Вся увлекательная и энергичная схватка затевается не для ожесточенной борьбы, не для победы, а нa потеху неискушенной публики.

Она охотно верит, но бывает что и сами «мальчики» начинают себя мнить героями.

Константин Скуратович, «Белрынок»