Груша в виде Будды: самые причудливые овощи и фрукты в мире 2 8.02.2019, 9:15

Фото: swns.com

Необычная идея возникла в Японии.

Китайская компания Fruit Mold Co разработала инновационный продукт — пластмассовые формы, которые придают овощам и фруктам необычный вид. На веб-сайте компании написано: «Fruit Mold Co., Ltd специализируется на создании уникальных высококачественных фруктовых и овощных форм для превращения обычных фруктов в необычные и странные фигуры, которые вы никогда раньше не видели. Представьте себе квадратные арбузы, огурцы в форме сердца и груши в форме Будды», пишет bigpicture.ru.

Эти фрукты необычной формы появляются теперь во многих супермаркетах. Fruit Mould также поставляет свои пластмассовые устройства по всему миру, поэтому груши-Будды и огурцы-звезды могут быть выращены где угодно.

Фермеры работают с формами так: маленький фрукт или овощ помещается в форму и заполняет ее по мере роста. На своем сайте компания также предлагает создать собственную форму.

Одна из форм, которая есть у компании, — череп. Можно вырастить устрашающую тыкву к Хеллоуину.

Еще одна интересная идея — огурец в виде звезды или баклажан в форме сердца.

Большой популярностью пользуются квадратные арбузы.

Еще можно нанести надпись на форму — она отпечатается на фрукте.

Компания идет в ногу со временем и теперь предлагает вырастить у себя на огороде тыкву в виде головы Дональда Трампа.

Представители Fruit Mold Co говорят, что каждый вид фруктов требует разного оборудования и подхода для придания формы.

На сайте компании утверждается, что овощи и фрукты необычной формы ценятся выше и привлекают больше внимания.

Идея выращивания фруктов странных форм возникла в Японии, а производство было перенесено в Китай.