Виктор Шендерович: Путин дрессировал этих собак 7 8.02.2019, 10:31

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ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

Публицист — о новом поколении российской номенклатуры.

— Главное знание и главная энциклопедия – это сегодняшнее мнение начальства, — рассуждает Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». — Как можно уцелеть в номенклатурной битве, разумеется, и даже прогрессировать. И даже сделать карьеру. Но только на этой лжи и тупости ничего не может вырасти долговременного. Для родины как раз это беда полная. Что идет деградация, что идет отрицательный отбор, что выигрывают, родина как бы администрация, от имени родины призывает наверх и определяет правила игры так, что наверх должны пройти самые тупые, самые исполнительные, самые жадные, самые беспринципные, не боящиеся грязи.

Вот следователь, который может посадить невинного человека и после этого не застрелиться и не повеситься, а пойти пить чай. Или чего покрепче. И сверлить дырочку. Вот этот отбор отрицательный — это самое ужасное, что произошло за это 20-летие.

А дальше мы спрашиваем: а чего они, им же вроде Путин не велел. Но Путин вырастил, 20 лет выращивал это поколение. Он дрессировал этих собак. Я уже говорил, на сжатие зубов, на разжатие не дрессировал. Если бы их электрошокером на разжатие дрессировали, они бы разжимали. Но их дрессировали на сжатие. И они сжимают. А чего же потом кинолог говорит: а чего это она задушила. Ты ее этому учил, гадина.

Ты учил ее этому 20 лет, чего же ты теперь спрашиваешь. И либеральное лицо делаешь. Ой, это не мы, она сама. Кто дрессировал эту собаку. Ну хорошо, не хочешь, выгони их всех. И накажи. Устрой показательное наказание тех, кто нарушал закон. И прилюдно об этом скажи. Тогда те, кто…

Для них это будет электрошокер. Они подумают: э, значит не надо сжимать зубы, может иногда надо по закону. Может, будут хвалить и давать ордена и сверлить дырочки в погонах за соблюдение закона. И тогда, глядишь, другая порода немножко вырастет. Этих следователей. А пока то, что есть.