Фотофакт: С белорусских школьников берут два рубля за хлеб с водой

Фотофакт: С белорусских школьников берут два рубля за хлеб с водой36
- 8.02.2019, 11:35
- 4,656
Как выглядит обед в слонимской школе.
«Вот этот, эм, ОБЕД в 10-й слонимской школе стоит... ДВА РУБЛЯ! 2 рубля за хлеб с водой, Карл!», - пишет белорусский журналист и блогер Степан Светлов в телеграм-канале NEXTA.
«Дети в ужасе, они там вчера чуть не бастовали вместе с родителями. А вот администрация сказала, что все отлично и это просто проверка нового меню: «Да и вообще, что за дети брезгливые пошли, и так едят бог знает что, а тут жалуются».
Я очень хочу ошибаться и очень не хочу проверять, но в тюрьме кормят в разы лучше. И бесплатно».