Фотофакт: С белорусских школьников берут два рубля за хлеб с водой 36 8.02.2019, 11:35

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Как выглядит обед в слонимской школе.

«Вот этот, эм, ОБЕД в 10-й слонимской школе стоит... ДВА РУБЛЯ! 2 рубля за хлеб с водой, Карл!», - пишет белорусский журналист и блогер Степан Светлов в телеграм-канале NEXTA.

«Дети в ужасе, они там вчера чуть не бастовали вместе с родителями. А вот администрация сказала, что все отлично и это просто проверка нового меню: «Да и вообще, что за дети брезгливые пошли, и так едят бог знает что, а тут жалуются».

Я очень хочу ошибаться и очень не хочу проверять, но в тюрьме кормят в разы лучше. И бесплатно».