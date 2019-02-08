«Одной без мужа на детское пособие прожить просто невозможно» 3 8.02.2019, 11:44

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Молодая мама из Витебска рассказала, можно ли прожить на $150.

Легко ли живется молодой маме в декрете и хватает ли на нужды ребенка ежемесячного пособия, которое платит государство? Вместе с 32-летней жительницей Витебска Татьяной, у которой растет 11-месячная дочка, «Витебский курьер» решили посчитать основные траты на ребенка в месяц.

- Очень много денег уходит на питание, – рассказала Татьяна. – К сожалению, детские продукты – не из дешевых, а любой маме хочется, чтобы ее малыш кушал полноценно: овощи, фрукты, каши, мясо, соки, молочные продукты. Зимние и весенние месяцы в этом плане особенно тяжелые: своих запасов практически уже не осталось, только картошка, замороженные кабачки и тыква. Все остальное приходится покупать.

Размер пособия на первого ребенка в Беларуси – 329 рублей, в феврале будет повышение: мамы в декрете с первым ребенком получат 369 рублей. Достаточно ли этой суммы хотя бы на еду и средства гигиены для малыша?

- Что касается детского питания, то тут многое зависит от производителя, – рассказала молодая мама. – Белорусские товары, естественно, дешевле, потому обычно беру их. В тех или иных магазинах часто бывают акции на детские фруктовые и мясные пюре, соки – тогда покупаю с запасом. Когда выбираю памперсы, то тоже смотрю акционные предложения, как правило, хоть где-то есть варианты подешевле. Мясо (говядину, свинину, курицу) могу покупать как охлажденное в магазине, так и в баночках в виде пюре. Чаще всего делаю покупки для ребенка раз в неделю.

Вместе с молодой мамой журналисты составили список ежемесячных покупок.

Получилась очень даже впечатляющая цифра – 200 рублей и это притом, что все продукты для детского питания самые недорогие. А ведь малышу еще нужны одежда, обувь и игрушки, которые тоже стоят совсем недешево.

- Нам в этом плане повезло: много вещей для малышки отдали родственники и друзья, у кого детки уже постарше, – подытожила Татьяна – Сама я нечасто покупаю одежду для дочери на рынке или в секонд-хенде, комбинезон на зиму приобрели б/у по объявлению в интернете. Сейчас готовимся отмечать годик – выбрали на рынке платьице и кофточку за 50 рублей и сандалики за 15 рублей.

С продуктами помогает мама и свекровь. Самое тяжелое, если малышка заболеет – лекарства нынче очень дорогие. Но в любом случае одной без мужа на детское пособие, по моему мнению, прожить невозможно. Даже не представляю, чтобы я делала, если бы из этой суммы мне еще пришлось заплатить за коммунальные услуги, связь и интернет.