Сибиряки взбунтовались из-за китайской экспансии в Томской области 9 8.02.2019, 11:51

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Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Вырубку леса удалось остановить.

Благодаря широкому общественному резонансу и старанию активистов удалось отвоевать у китайских инвесторов 130 тыс. га леса, произрастающего на территории Томской области. Информация об этом была опубликована на региональном новостном сайте Vtomske.ru.

Как следует из источника, Арбитражный суд Томской области удовлетворил требования прокуратуры и запретил компании «МИК Цзинье» из КНР заниматься лесозаготовкой в Верхнекетском, Асиновском и Каргасокском районах. Судебная инстанция постановила, что договора об аренде пяти участков леса общей площадью в 130 га, заключенные ранее компанией «МИК Цзинье» с Департаментом лесного хозяйства области, противоречат законодательству, нарушают интересы проживающих на указанной территории людей, а также посягают на имущественные интересы как страны в целом, так и Томской области в частности. Учитывая перечисленные выше факторы, суд постановил запретить «МИК Цзинье» заниматься лесозаготовкой в упомянутых районах.

Помимо всего прочего, в отношении экс-главы Департамента лесного хозяйства области возбуждено уголовное дело, мужчине инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями.

Напомним, российские СМИ неоднократно писали о том, как из-за полного согласия Кремля китайцы массово вырубают сибирские леса – богатство, которое по конституции должно принадлежать российскому народу.