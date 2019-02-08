Поле чудес в стране дураков 2 Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»

8.02.2019, 11:53

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Наталья Гулевская

Как начиналась политическая карьера Путина.

Многие демократически настроенные граждане пытаются найти свою политическую нишу и внести свой вклад в восстановление вектора развития на интеграцию в современное цивилизованное сообщество. Для этого необходимо понять разрушительную причину демократической правовой конструкции нашего государства и какую цель преследуют бенефициары этих изменений.

Бесспорно, вся спецоперация по захвату и узурпации власти выходцами из спецслужб была начата задолго до развала СССР, и роль КГБ в появлении на высшем посту государственной власти именно Бориса Ельцина оказалась решающей. Дальше все развивалось в классическом конспирологическом стиле, и используя свой огромный потенциал, КГБ вначале убедило Ельцина не трогать эту организацию, а затем предоставила возможность использовать ее в своих личных целях.

Выдвигая Ельцина на роль лидера, всем его революционным соратникам, в основном через научных работников, которые были на особом учете у спецслужб, были рекомендованы заранее отобранные агенты, как «исполнительные работники». Путин был рекомендован Станиславом Меркурьевым Анатолию Собчаку, который после того, как Путин освоился и влился в питерскую политику, скоропостижно скончался в 48-летнем возрасте. Такое внедрение было необходимо на случай, когда демократическое правовое устройство власти начнет создавать конкурентную политическую борьбу для дальнейшего развития государства, и тогда спецслужбам останется лишь правильно проинформировать Ельцина, а внедренному агенту организовать политический провал явного конкурента и сделать первый шаг к роли спасителя и приемника.

Самой подходящей фигурой для такой спецоперации оказался Анатолий Собчак, что и предрешило, кто из внедренных агентов КГБ сыграет роль приемника и окажется на высшей государственной должности для дальнейшей дискредитации постсоветских политических элит и создания юридических оснований, при которых они бы потеряли властный, финансовый и ресурсный контроль в государстве. Провалив выборы и фактически перечеркнув политическую карьеру Собчака, Путин оказался в должности заместителя управляющего делами президента РФ, и через небольшой промежуток времени, благодаря активному содействию спецслужб, Путину удалось совершить головокружительную карьеру и попасть сначала в кресло директора ФСБ, затем в кресло секретаря Совета безопасности РФ, а 16 августа 1999 года Владимир Путин был назначен премьер-министром. Фактически первый этап по захвату и узурпации власти был удачно завершен, и уже на подходе кульминация следующего этапа по зачистке неблагонадежных элит, бизнесменов и предпринимателей ельцинского пула. Для этого и появился непотопляемый ФБК, который штампует сливы, легитимируя скорую расправу над многими наивными чиновниками, госслужащими и должностными лицами, которые «очень стараются» для укрепления авторитарного режима и репрессивного законодательства.

Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»