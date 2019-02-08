Кирпич на газете: водителю BMW деликатно намекнули на нарушение парковки 7 8.02.2019, 12:02

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Фото: virtualbrest.by

Инцидент произошел в историческом центре Бреста.

BMW с номерами седьмого региона заехал в район новостроек в историческом центре Бреста (ул. Маяковского). В квартале от данного места находится крупная автостоянка, однако водитель предпочел оставить авто во дворе — на свободное, однако не совсем законное место. В итоге машина была припаркована на тротуаре у входа в подъезд. Кому-то это не понравилось. Однако замечание было сделано весьма элегантно, сообщает onliner.by.

Бизнес-седан 5-Series последнего поколения — автомобиль не из дешевых. Цены начинаются от 50 тысяч долларов в эквиваленте. Представленный на фото седан обошелся владельцу примерно в 90 тысяч. Очевидно, человек, намекнувший на нарушение, разбирается в ценах на машины. Потому классический намек «больше не нарушай» в виде кирпича на капоте получил щадящее исполнение. Под камень подстелили газетку.