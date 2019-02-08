Как минчанка похудела на 33 килограмма 8.02.2019, 12:20

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Белоруска поделилась тем, как перестроила свои пищевые привычки.

Инженер-программист Галина из Минска поделилась с tut.by своей историей: как понемногу, сырками и драниками, набирала вес, достигла критической для себя точки, но сумела перейти на здоровое питание.

— Худобой я не отличалась никогда, поскольку по телосложению — гиперстеник. Но в молодости много ходила пешком после работы, в свободное время, что позволяло поддерживать форму. Однако, когда вышла замуж, свободного времени для прогулок стало меньше, больше стала ездить с мужем по делам на машине, любили вкусно покушать. Полнеть я начала еще до рождения ребенка. Но это казалось некритичным, поскольку при росте 168 см вес был около 70 кг.

Во время беременности поправилась ненамного. Килограммов на семь, поскольку были подозрения на большой плод, и я очень сдерживала себя в еде.

После родов времени на себя было мало. И я увлеклась сырками в шоколаде. Быстро, удобно, без хлопот. Когда ребенку исполнилось пять месяцев, я стала работать дома. Но вес еще не набирался. Мы днем много гуляли с малышом, а вечером я допоздна работала.

Когда ребенку исполнилось три года, у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем. И я начала поправляться. Меня просто раздувало, перестали налезать кольца, одежда становилась мала, и я ничего не смогла с этим поделать. К 2014 году мой вес был около 90 кг. Стало все сложнее покупать понравившуюся одежду. Я перестала фотографироваться, потому что страшно было смотреть на себя на фото. Мне казалось, что вот этот набор веса был каким-то форс-мажором на ровном месте. Я проверяла гормональный фон, прошла обследования, но ничего не указывало, что у меня какие-то проблемы. Врачи в районной поликлинике сказали коротко: «Просто надо меньше есть». Ну, а как это сделать? Когда вокруг столько разной вкусной еды.

Осенью 2014 года я попала в больницу с очень тяжелой пневмонией, осложненной плевритом. И там немного похудела — ограниченное питание, сильные лекарства, отбивающие аппетит.

Однако когда через месяц меня выписали домой, все опять вернулось на круги своя — вкусная еда, мало движения. Через год я стала весить под 100 кг. А к 2016 году я уже весила 105 кг. В конце 2015 — начале 2016 года у меня были определенные проблемы. И я их заедала: сидела, смотрела телевизор, поедая драники с мясом.

Отекали ноги, появилась одышка. Как ограничить себя в еде, я не знала. В 2016 году с мая по октябрь пыталась кататься на велосипеде. Причем каталась правильно: ела до поездки, проезжала 20 км каждый день. После поездки не ела. Укрепила ноги, но вес оставался прежним.

Родные и близкие открытым текстом говорили мне, что надо похудеть. Что полнота дурно влияет на мое здоровье. Особенно переживала мама. Приносила мне мои старые фото, говорила, какая я была красавица. Некоторые ее знакомые прямо при мне не сдерживали удивления, разглядывая фото 12-летней давности: «Это — Галя? Не может быть!».

Как-то муж снял видео, где я в купальнике с ребенком купаюсь на Белом озере в Мядельском районе. Я смотрела это видео и ужасалась. Сама не верила, что на нем — я. Ведь в душе я оставалась все той же белокурой русалкой, какой была 10 лет назад.

Осенью 2016 года я отдыхала в Испании. Надолго запомню ощущения от того, когда я видела себя в лифте в большом зеркале. Эта обрюзгшая женщина с огромным животом и отекшим лицом не могла быть мной. Особенно я ненавидела свой живот. Он был безобразен и огромен. Я даже планировала сделать абдоминопластику. Противно было от второго подбородка. А что с ним сделать? Понятное дело — липосакцию. Очень хорошо, что я так и не решилась ни на одну из этих операций.

Осенью же 2016 года одна дама, делавшая мне маникюр, посоветовала своего врача-диетолога. Я записала телефон, но долго не была готова обратиться к ней.

Летом 2017 года мы ездили в Турцию на «все включено». У меня были красивые купальники. Но что толку от них, если само тело меня не устраивало? Фото с отдыха, сделанные профессиональным фотографом, типа «в прыжке», были просто ужасны. На кого я похожа?

Осенью 2017 муж все же настоял на походе к диетологу. Я прошла необходимые обследования и пошла к врачу. И вот тут началось самое страшное.

Оказалось, что я питаюсь совсем неправильно. Слишком много углеводов. Ну еще бы! Я не ела печенек, но зато ела кашу три раза в день. Да и тортиками не брезговала.

Врач сказала, что придется совсем отказаться от сладкого, соленого, острого. Отказ от спиртного не был для меня проблемой — я и в обычном режиме даже по праздникам употребляла крайне редко.

Перестроить свои пищевые привычки было очень и очень сложно. Еды стало значительно меньше. Ушли мои любимые драники и картошка с мясом.

Доставалось домашним. Я кричала, что моя полнота устраивала всех, кроме них. Они уже думали, что я их съем.

Но я не бросала попытки. И даже не срывалась на обжорство.

Я плакала, когда ела ненавистную куриную грудку, и мечтала о том, что придет время: я когда-нибудь наемся.

Однако я кое-что почитала про пищевое поведение, про его нарушения, и поняла, что диета — это ведь только механизм, а надо искать способ получить удовольствие не от еды.

В арсенале оказалось много средств — велопрогулки, пешие прогулки, на которые я выделяла себе время, велотренажер, если холодно на улице. Надо признаться, что до фитнес-клуба я не дошла. Но заменяла фитнес другими физическими активностями.

Когда в сентябре 2018-го, через год после моего первого посещения диетолога, мы опять поехали в Турцию, я весила уже 75 кг. И даже не поправилась на турецком «все включено». Потому что активно плавала в море и знала, как правильно питаться. Я просто достала всех своим «фотографируйте меня».

В октябре 2018 года мы с мамой поехали в Швецию на пароме и в тур по странам Балтии. Это было счастье: ощущать легкость в теле, бегать по экскурсиям и фотографироваться на фоне достопримечательностей

Фактически за год я похудела на 30 кг. Пришла в норму печень, и это не может не радовать. Ушла тяга к неправильной еде. Врача-диетолога посещаю раз в месяц. Он следит, чтобы все же питание было правильным. Потому что, увлекшись, я стала выбрасывать из рациона некоторые продукты, чтобы еще уменьшить калораж. Например, убрала орехи, сочла их излишне калорийными. Врач сказала, что так нельзя. Также врач объясняет, что нельзя злоупотреблять сидением на очень маленьком количестве калорий — это тормозит метаболизм, организм входит в состояние шока и начинает накапливать со всего.

Сейчас я вешу 72 кг. Далеко не пушинка, но ушел живот, мои бедра 95 см. Врач говорит, что мои желанные 65 кг мне, возможно, не очень-то и нужны: надо заняться приданием более упругих форм телу.

Я опять полюбила покупать себе одежду, фотографироваться. Мама опять показывает мои фото и опять слышит: «Это — Галя? Не может быть!» — только уже с восхищением.

А я до сих пор не могу привыкнуть к своему новому телу, но уже более спокойно смотрю на фото, где я большая. Без той ненависти к себе, которая была раньше.

Недовольство собой порождает многие психологические химеры. С одной стороны, ненавидя себя, ты зол на весь мир. С другой стороны — практикуешь угодничество. То есть, если ты будешь всем угождать, тебя будут любить (даже несмотря на то что ты толстый).

Поэтому важно было не просто перестроить пищевые привычки, диета — это только механизм. Важно было перестроить свое мировосприятие. Полюбить себя разной, даже в том ненавистном теле.

Сейчас планирую подкачать мышцы рук, это как раз то место, которое пострадало при похудании. И попытаться все-таки сделать талию меньше 80 см. А вообще планов много, как будто, как поет Brutto, «мир у твоих ног».