«Страничка феерического идиотизма из учебника по географии для шестого класса» 8.02.2019, 12:33

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Мама ученицы шестого класса опубликовала в соцсети страницу из учебника.

Об этом пишет «Салідарнасць».

«Мне кажется, геофак может спать спокойно. Нынешние школьники туда пойдут учиться разве что из склонности к мазохизму. Учебник по географии, 6-й класс, детям 11 лет. Знакомство с интересным предметом», — написала Вера Кушнерова в «Фейсбуке».

«Этот учебник мог писать только сумасшедший», — отозвалась заведующая кафедрой геодезии и кадастров Полоцкого госуниверситета Галина Шароглазова.

«А это ещё одна страничка феерического идиотизма из учебника по географии для 6 класса», — написал основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт.