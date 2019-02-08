Сенаторы США призвали отменить «Северный поток – 2» 8.02.2019, 12:43

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США будут реагировать на российские провокации с силой и решимостью.

Группа видных американских сенаторов представила проект резолюции, призывающей к отмене российского проекта «Северный поток – 2», сообщает «Голос Америки».

Лидеры сенатского комитета по международным отношениям заявили, что вынесут резолюцию на рассмотрение на следующем рабочем заседании.

«Такие проекты, как «Северный поток – 2», угрожают европейской энергетической безопасности, и мы согласны с Европейский парламентом, что этот проект следует отменить», – заявили сенаторы Джим Риш (республиканец, Айдахо), Рон Джонсон (республиканец, Висконсин), Боб Менендес (демократ, Нью-Джерси), Джин Шейхин (демократ, Нью-Гемпшир) и Ричард Дурбин (демократ, Иллинойс).

Противника строительства нового трубопровода, который призван обеспечить поставки газа из России в Германию под Балтийским морем, опасаются, что проект ослабит Украину, лишив ее транзитных пошлин за поставки по существующему маршруту. Российский газ удовлетворяет более трети газовых нужд ЕС.

«Соединенные Штаты и наши союзники в Европе должны реагировать на российские провокации с силой и решимостью, – заявили сенаторы. – Как соавторы этой резолюции мы стремимся работать с администрацией и нашими союзниками и партнерами, чтобы повысить оборонный потенциал Украины, обеспечить свободу судоходства в Черном море и принять уместные политические меры для сдерживания дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации».

Трубопровод, принадлежащий российской энергетической компании «Газпром», находится в центре международного внимания с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала Крым. Германия пытается убедить другие страны поддержать проект.

Однако администрация президента Дональда Трампа выступает против строительства трубопровода. В четверг на сайте Deutsche Welle был опубликован комментарий послов США в Германии, Дании и ЕС, которые призвали членов блока проголосовать против проекта.

Предлагаемый проект резолюции призывает отменить проект и поддерживает международную свободу судоходства в Черном море на фоне инцидента в Керченском проливе.

Мнения стран Евросоюза разделились.

Восточноевропейские, скандинавские и балтийские страны беспокоятся, что «Северный поток – 2» сделает Европу заложницей Москвы, тогда как страны Северной Европы, в особенности Германия, заостряют внимание на экономических выгодах.

Как сообщил в четверг французский МИД, Франция планирует поддержать предложение о распространении на газопровод газовой директивы ЕС, что может поставить под угрозу завершение проекта и стать серьезным ударом для Германии.