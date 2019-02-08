закрыть
8 февраля 2019, пятница, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Задержан гендиректор «Минского завода шестерен»

23
  • 8.02.2019, 12:47
  • 5,178

Он подозревается в получении взятки в 20 тысяч евро.

В четверг, 7 февраля, сотрудники ГУБОПиК МВД задержали с поличным при получении взятки гендиректора «Минского завода шестерен». Об этом сообщает tut.by со ссылкой на МВД.

«Взятку от представителя иностранной коммерческой структуры в размере 20 тысяч евро генеральный директор ОАО „Минский завод шестерен“ получил в своем рабочем кабинете», — сообщают в МВД.

Подозревают, что деньги полагались за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в 2018 году руководитель предприятия «уже неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур».

Следственным комитетом в отношении генерального директора ОАО «Минский завод шестерен» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение).


популярное за неделю

Мнение

Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип
Как Кремль оказался в неудобном положении
Как Кремль оказался в неудобном положении Андрей Пионтковский
Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ