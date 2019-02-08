Пашинян объявил о начале экономической революции в Армении 8.02.2019, 13:05

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Скоро будет представлена новая структура правительства страны.

Во время внеочередного заседания правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что новая программа кабинета, которую приняли в среду, должна стать началом экономической революции, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на армянское агентство Armenpress.

"Представленная программа правительства полностью соответствует нашим концептуальным представлениям. Краеугольное значение для нашего концептуального подхода имеет то, что мы провозгласили концепцию экономической революции. И этой программой мы объявляем о начале экономической революции, при этом констатируя, что функция кабмина остается такой же, какой была: реализация политической платформы бархатной революции в Армении означает создание возможностей", - сказал Пашинян.

По словам премьера, скоро представят новую структуру правительства.

Президент Армении Армен Саргсян 14 января подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. До этого Пашинян являлся исполняющим обязанности премьера.

9 декабря в Армении состоялись первые в истории страны внеочередные парламентские выборы. Они также стали первыми всеобщими выборами после того, как Саргсян, который был президентом Армении на протяжении десяти лет, подал в отставку с поста премьер-министра через несколько дней после назначения на фоне масштабных уличных протестов. Перед окончанием его президентских полномочий конституция Армении было изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.