Чемодан в руки – и вперед! 8.02.2019, 13:33

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Вокзалы в Бресте станут ближе, но останутся далекими от европейских стандартов.

В середине этого года в Бресте откроется новый автовокзал. Место ему нашли подходящее – рядом с железнодорожным. Однако появление в городе нового транспортного узла едва ли облегчит жизнь пассажирам, которым надо переместиться с поклажей с вокзала на вокзал, пишет «Брестская газета».

Согласно проекту, вместимость автовокзала составит 250 пассажиров. За сутки его пропускная способность может достигать 5 тысяч человек. Готовность объекта на начало февраля составляет немногим более 90%. Ввести в эксплуатацию его планируют в июне текущего года.

Здание нового автовокзала практически готово. Уже сегодня видно, что смотреться оно будет эффектно и вполне современно – стекло да бетон. Ну, в общем, Европа. Возможно, даже лучше многих аналогичных забугорных, потому что у нас оно новое. Только вот есть одна проблемка.

Попасть с автобусного вокзала на железнодорожный либо в обратном направлении пассажиры смогут только через старый пешеходный мост. Подземный тоннель, который мог бы стать удобным, логичным связующим элементом нового транспортного узла, увы, отсутствует. Во всяком случае, пока.

Чемодан в руки - и вперед! Вокзалы в Бресте станут ближе, но останутся далекими от европейских стандартов

То есть через несколько месяцев будем иметь новый автобусный вокзал и старые проблемы так называемой безбарьерной среды. Чтобы переместиться с вокзала на вокзал, пассажирам придется, как и раньше, тащить чемоданы в руках. Сначала вверх – на пешеходный мост, потом вниз – с моста. Про перемещение инвалидов между вокзалами, похоже, вообще никто ни разу не думал.

А ведь именно приближение вокзалов друг к другу для удобства пешего перемещения пассажиров и было главным аргументом переноса автовокзала с улицы Мицкевича на улицу Орджоникидзе. Чиновники тогда говорили, мол, таким образом будет создан современный, удобный транспортный узел. Ну, как практикуется в Европе. Создали: новый автовокзал построили, только удобства оказались, что называется, на улице.

В Европе все здания подобного назначения оборудованы подъемниками. Делается это для того, чтобы пассажиры с тяжелыми чемоданами не надрывались, а имели возможность перемещать себя и ручную кладь с одного уровня на другой с использованием достижений технического прогресса. Ну не принято в капиталистическом мире тяжелые баулы в руках таскать.

В современной же белорусской системе координат приоритеты иные. У нас главное – к намеченной дате что-то возвести, потом громко об этом отрапортовать, а насколько это что-то будет удобно для людей – дело третье. Мало того, если раньше, чтобы переместиться с одного вокзала на другой с тяжелым багажом, можно было вызвать такси, то сейчас вроде как глупо это делать, учитывая, что один от другого находится на расстоянии нескольких десятков метров.

Проект нового брестского автовокзала, который разрабатывало ОАО «Полесьежилстрой», предусматривал возможность соединения двух вокзалов посредством подземного перехода. Однако бюджет, выделенный на автовокзал, в размере 11,5 млн рублей провести подземку не позволил. Казенных денег на это, надо полагать, попросту не хватило.

Поэтому безбарьерную среду между двумя вокзалами, возможно, переложат на инвесторов. По информации, полученной «БГ» из заслуживающих доверия источников, власти собираются предложить им построить рядом с автовокзалом многофункциональный торгово-развлекательный и культурный центр наподобие Galileo в Минске. А заодно грузануть прокладкой подземного перехода или его альтернативы. Например, модернизировать пешеходный мост таким образом, чтобы на него можно было попасть с какого-то подъемного механизма будущего торгового центра. Кстати, с альтернативой тоже вопрос: где торговый центр, а где вокзал? Пилить да пилить еще. Кусок дороги.

Под строительство будущего центра притяжения брестчан и гостей города уже расчистили площадку рядом с автовокзалом, убрав все, что там было раньше: объект общепита и торговые павильоны. Затронут изменения и старый пешеходный мост. Его укоротят на 100 метров со стороны автовокзала. Сейчас там как раз монтируют временный дополнительный спуск с моста.

Лифтов или подъемников на пешеходном мосту как не было, так и не будет. Представители власти объясняют это тем, что пристроенные подъемники – это, дескать, полумеры. Мол, мост себя изжил и требует полной реконструкции. А на нее, опять же, денег нет.

Между тем лифт – это совсем не дорогое удовольствие в сравнении с тем бюджетом, который «съел» автовокзал. К примеру, два подъемных механизма на переходном мосту автовокзала в Новосибирске обошлись несколько лет назад в 5 млн российских рублей (около 150 тысяч белорусских).

Для сравнения: хрустальная люстра для холла нового здания Верховного суда Беларуси стоит 90 тысяч долларов. В то же время на безбарьерную среду для тысяч пассажиров, которых в скором времени будет принимать новый брестский транспортный узел, денег нет.

По информации «БГ», территорию под строительство торгово-развлекательного центра планируют выставить на аукцион либо предложить инвестору после сдачи автовокзала. Запланирована она на лето 2019 года. Напомним, строить его начали в конце 2017-го. В том же году проект признали лучшим на Национальном архитектурном фестивале.