«Эти патриотически настроенные ребята первые вывесили в Гродно бело-красно-белый флаг» 1 8.02.2019, 13:55

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Иллюстрационное фото Charter97.org

Как в Гродно протестовали 25 лет назад.

10 февраля исполняется 25 лет, как не стало Антона Степурo, активиста Белорусского Народного Фронта "Возрождение", нардепа Гродненского городского совета, капитана в отставке, передает «Радыё Рацыя».

Неизвестных, которые на него напали в 1994 году, милиция так и не нашла. Некоторые его друзья полагают, что смерть Антона Степуро - это политическое убийство. Рассказал друг Степуро Сергей Зыльков:

- Эти патриотически настроенные ребята первые вывесили на улице Горького бело-красно-белый флаг. Было очень интересно. Это был первый случай в Гродно, чтобы вывесили национальный флаг. Правда потом нас заставили его снять. Он провисел один день, потом его сняли, потом ребята снова его повесили, но потом снова пришлось снять.

Он похоронен на гродненском кладбище на проспекте Космонавтов.