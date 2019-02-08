В Литве решили избавиться от российской пропаганды на телевидении 4 8.02.2019, 13:59

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В фильмах российского производства подается точка зрения Кремля на геополитику.

Власти Литвы заметили, что в фильмах РФ подается точка зрения Кремля, которая "негативно влияет на сознание граждан" - и решили заняться этим вопросом

В Литве задумались над проблемой российской пропаганды в эфире местных телеканалов и начинают готовиться к усиленной борьбе с ней. Об этом пишет DW.

По словам литовского политолога Витиса Юркониса, в некоторых фильмах российского производства "подается точка зрения Кремля на геополитику", что негативно сказывается на сознании литовцев.

В этой связи, Литва уже договорилась с Польшей о бесплатной трансляции в эфире своих каналов популярных польских передач. В обеих странах надеются, что это поможет уменьшить влияние пропаганды в том числе на жителей приграничных регионов.

А с 1 июля 2019 года в Литве вступят в силу поправки к закону об информировании общества, которыми предполагается накладывать субтитры на телепродукцию, транслирующуюся не на официальных языках ЕС.

И даже более того: по этому же закону, российские программы длительность которых превышает установленный лимит, нужно будет в обязательном порядке дублировать.

Также в Литве отмечают, что передачи из России рассчитаны в основном на людей старшего возраста - они "не особенно требовательны".

В то же время, на литовском телевидении показывают и художественные фильмы "высокого уровня", например работы Андрея Звягинцева. С этим вопросом тоже обещают разобраться.