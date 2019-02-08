Кто такой для белорусов Уго Чавес? 13 Виктор Горбачев, «Солидарность»

8.02.2019, 14:16

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Фото: Reuters

Мы еще назовем улицы и проспекты именами наших героев.

Вы знаете, кто такой Василь Быков? Думаю, знаете. И без сомнений оцениваете всю значимость данной фигуры для Беларуси. Человек — с большой буквы! Тот, о котором можно говорить и детям, и внукам. Читать его, смотреть фильмы и гордиться! Гордиться настоящим белорусом. Ибо, Быков — Наш!

А вы знаете, кто такой для белорусов Симон Боливар или Уго Чавес? Думаю, не каждый сможет логично ответить про их вклад. Лично я не знаю, что сказать, если меня спросят дети или внуки. Какая их заслуга перед нашей страной?

При этом идешь по Минску, и натыкаешься на парк имени Уго Чавеса. Проезжаешь по столице, и натыкаешься на «сквер Симона Боливара».

Я не знаю, чем же так провинился Быков перед кем-то, но факт налицо. Куда бы ты ни ехал в Минске, где бы ты ни проходил — нет Быкова. Память о нем только на словах. Нет ни улицы, ни парка, ни сквера. А ведь это тот, кто с оружием в руках защищал свою страну. Я даже не говорю о его литературном наследие ведь оно — навсегда!

Кажется, совсем недавно проходил сбор подписей среди жителей Беларуси (больше в Минске и Гродно) о присвоении имени Василя Быкова одной из улиц города или станции метро. 105 тысяч подписей собрали активисты страны под этим обращением. И подали в администрацию президента.

Понимаете? Не просто 105 подписей — а тысяч! Самых настоящих и живых. Подписей наших граждан, которые хотели бы это имя увековечить.

Девять лет прошло с момента сбора подписей (это было в 2010 году), но воз и ныне там.

Так кому и чем так насолил Василь Быков? Чавес есть — Быкова нет. Даже Симон Боливар есть, не говоря уже о Дзержинском, Калинине. А Быкова, Василя нашего — все нет.

Возникает вопрос: так сколько подписей должны собрать граждане страны, чтобы пройтись по бульвару или проспекту Быкова? Миллион? Два? Или тут не в количестве дело? Я не читал стихов Быкова, но «Дожить до рассвета» помню и читал. Я знаю его «Волчью стаю» и «Афганец (Время шакалов)».

Какой же позор! А может, кроме математики, биологии, еще и литературу в школах урезать? Убрать упоминания о Быкове, Богдановиче, Купале? Я уже про Алексиевич не говорю. Может и правда, лучше про Симона Боливара и Чавеса что-нибудь внести в программу? И про Мадуро заодно, на очереди ведь. Народ ведь должен знать героев. Чужих героев. Коль до своих интереса нет.

А знаете. Я верю! Даже не так. Я знаю на 100 процентов, и даже на тысячу, Быков — Наш! И его именем мы еще назовем и улицы, и проспекты. 105 тысяч подписей все ждут и ждут своего часа. Мы умеем ждать. В этом сила настоящего белоруса.

И мы дождемся.

Виктор Горбачев, «Солидарность»