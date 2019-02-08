18 стран ЕС призывают блок подготовить действия на случай вмешательства РФ в выборы в Украине 8.02.2019, 14:40

Министры иностранных дел ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения политической ситуацию в Украине перед выборами.

Восемнадцать стран-членов Европейского Союза призвали блок быть "готовым действовать" в поддержку Украины в случае, если Россия попытается подорвать президентские и парламентские выборы в стране.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось RFE/RL, пишет «Европейская правда».

В дискуссионном документе под названием "Сохранение Украины на ее европейском пути" 18 стран также заявляют, что блоку следует "избегать усталости ЕС от Украины или усталости Украины от ЕС".

Документ был одобрен представителями Австрии, Бельгии, Великобритании, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Швеции.

Его будут обсуждать, когда министры иностранных дел ЕС соберутся в Брюсселе 18 февраля, чтобы обсудить политическую ситуацию в Украине перед президентскими выборами.

В документе сказано, что предстоящие выборы будут "тестом для Украины: для ее демократии, реформ, устойчивости и ориентации. Ключевым интересом ЕС остается сохранить Украину на европейском пути реформ и продолжать ее поддержку".

В нем отмечается, что "вызовы для кампании являются сложными, а украинская устойчивость будет ключевой в случае российского вмешательства", отметив, что Москва должна "стремиться влиять на выборы путем поддержки своих желаемых кандидатов, кибератак и кампаний по дезинформации".

18 стран ЕС призывают к принятию мер по противодействию "ложному российскому нарратива об Украине как failed state" (несостоявшееся государство).

Согласно документу, Брюссель также должен "оказывать дополнительную помощь, в том числе гуманитарной помощи" для востока Украины.

В документе содержится похвала украинскому руководству, которое вместе с "энергичным гражданским обществом и международным сообществом приложило значительные усилия для содействия жизненно важным реформам и укреплению устойчивости Украины и ее европейской ориентации".

"За последние пять лет реформы были более глубокими и большими, чем за предыдущие 22 года ее постсоветской жизни", - говорится в документе, ссылаясь на "прогресс, достигнутый в сфере децентрализации, реформы государственного управления, дерегуляции, пенсионной системы и прозрачности".

Однако он подчеркивает, что создание "полностью независимого и эффективного" антикоррупционного суда имеет решающее значение для предоставления "антикоррупционной повестке дня жизненно важного и необратимого развития, независимо от политического руководства, которое придет с выборами".

Брюссель призывает Киев "защитить энергичное гражданское общество и привлечь ответственных за запугивание и нападения на активистов гражданского общества и журналистов к правосудию".

Власти также должны обеспечить "плюралистический, независимый и доступный медиапространство", а также "должным образом профинансирован и действующий общественный телеканал", говорится в документе.