Доллар подорожал на последних торгах недели 8.02.2019, 14:47

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 8 февраля евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0001 и составляет Br2,1664 (на торгах 7 февраля - Br2,1663 за $1).

Евро подешевел на Br0,0052 до Br2,4549 за 1 евро (7 февраля - Br2,4601 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0018 до Br3,2817 за 100 российских рублей (7 февраля - Br3,2835 за 100 российских рублей).